Marchés : le risque d'une nouvelle baisse marquée des actions reste élevé selon Goldman Sachs

(Boursier.com) — Prudence , avertissent les stratèges de Goldman Sachs. Les équipes de la banque d'affaires estiment que les marchés boursiers sont confrontés à un risque élevé de mouvement de repli supplémentaire à court terme car ils ne prévoient toujours qu'une légère récession. À moins que les rendements obligataires ne commencent à baisser et à amortir la hausse des primes de risque des actions en raison des craintes de récession, les valorisations boursières pourraient encore diminuer, écrivent les équipes de GS. Ces dernières notent qu'une grande partie de la dépréciation de la valorisation depuis le début de l'année est due à la hausse des taux/de l'inflation. Les révisions des bénéfices devraient devenir négatives au second semestre. "Bien que la probabilité d'une récession ait augmenté, nous ne nous attendons pas à ce qu'elle soit profonde ou prolongée", affirment toutefois les experts de la banque américaine. Quant à la volatilité, elle devrait également rester élevée alors que les investisseurs oscillent entre la frustration liée à l'inflation et l'obsession de la récession.