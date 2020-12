Marchés : le rendement de la dette espagnole à 10 ans tombe à 0 !

Marchés : le rendement de la dette espagnole à 10 ans tombe à 0 !









(Boursier.com) — Trois jours après le Portugal, l'Espagne est toute proche de voir son obligation à dix ans tomber en territoire négatif (0,001% actuellement). Parmi les nations les plus durement touchées par la crise de la dette souveraine il y a moins de dix ans, seuls les titres de référence italiens et grecs offrent encore un rendement positif sur le Vieux continent.

Les dernières annonces de la BCE jeudi et l'accord trouvé entre les Vingt-Sept sur un budget et un plan de relance historiques pour faire face aux conséquences de la pandémie ont entrainé un rallye des obligations souveraines européennes, et donc, à l'inverse, une nette détente des taux.

Le européen décidé aujourd'hui concret. Nous d'adopter mécanisme à oeuvre, l'État droit. L'Europe avance, unie, valeurs. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), via Twitter

Comme attendu, la BCE a encore assoupli sa politique monétaire jeudi afin de favoriser la reprise dans la zone euro. Son Conseil des gouverneurs a augmenté de 500 milliards d'euros, à 1.850 milliards d'euros, l'enveloppe du programme d'achats d'urgence face la pandémie, le PEPP, devenu depuis mars le principal instrument de sa politique visant à faire baisser les coûts de financement des Etats et des entreprises. La durée du PEPP a été prolongée de neuf mois, jusqu'à mars 2022.

En Espagne, les investisseurs ont également salué la récente adoption par Madrid de son premier programme budgétaire annuel depuis 2016, signe d'une plus grande stabilité politique après des années de division.