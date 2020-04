Marchés : le krach pétrolier pèse encore sur les indices boursiers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les marchés de la zone Asie-Pacifique restent sur la défensive ce mercredi matin, sur fond de krach pétrolier. La Bourse de Tokyo perd encore 1,5%, Singapour glisse de 1,6%, Taiwan cède 0,2% avec Sydney et Seoul recule de 0,5%. En revanche Shanghai est stable avec Hong Kong, tandis que Bombay remonte de 1,2%. La Bourse de New York a clôturé hier soir en nette baisse, pour la 2e séance consécutive, alors que la dégringolade des cours du pétrole se poursuit... Après l'effondrement lundi des prix du baril WTI pour livraison en mai, le contrat à terme de juin sur le brut américain s'est écroulé à son tour sous la barre des 10$ et le Brent est tombé à moins de 20$, à 16,50$ ce mercredi matin, au plus bas depuis... 50 ans !

A la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 2,67% à 23.018 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 3,07% à 2.736 pts, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a abandonné 3,48% à 8.263 pts.

Le krach pétrolier assombrit le climat sur les marchés boursiers, qui se projetaient déjà vers un redémarrage économique, notamment aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, où les mesures de confinement commencent à être progressivement levées... Mais après l'espoir d'une sortie de la crise du coronavirus à partir de la mi-2020, les investisseurs s'inquiètent d'une récession mondiale de plus longue durée, comme le suggèrent les cours du pétrole, dont le plongeon témoigne d'anticipations bien plus sombres que prévu pour la demande mondiale de matière premières.

Les cours du brut n'ont donc pas profité de l'annonce par Donald Trump d'un projet de plan de soutien à l'industrie pétrolière américaine.

A plus long terme, les investisseurs restent en effet très pessimistes pour les prix du pétrole américain, si l'on observe les cours des contrats à terme de décembre 2021 (30$)... Rappelons que début 2020, le cours du WTI évoluait à plus de 60$ le baril, un niveau déjà considéré comme insuffisant pour assurer la pérennité de l'industrie pétrolière mondiale.

Accord au Sénat US pour un nouveau plan de soutien de 500 Mds$

Sur le front de la crise sanitaire, les Etats-Unis continuent de préparer la levée progressive des mesures de restriction liées au coronavirus, qui sera déterminée Etat par Etat. Les négociations en cours depuis une semaine au Congrès en vue d'adopter un nouveau plan de soutien à l'économie, ont abouti mardi soir au Sénat à un accord entre républicains et démocrates.

Le "CARES Act" de 2.200 milliards de dollars adopté fin mars, sera ainsi complété par un nouveau plan de près de 500 Mds$. Le sénateur républicain Mitch McConnell a indiqué mardi soir à la presse qu'un accord bipartisan a été conclu pour consacrer 484 Mds$ supplémentaires au programme de paiement des salaires dans les secteurs les plus touchés (Paycheck Protection Program, ou PPP), une sorte d'équivalent du chômage partiel mis en place en France. Le "CARES Act" avait prévu 350 Mds$ pour ce programme, mais il s'est retrouvé très vite à court de capitaux, la semaine dernière, face à une très forte demande de PME frappées par les mesures de restriction prises face au Covid-19.

Les Etats-Unis ont désormais recensé plus de 814.000 cas de Covid-19 et environ 43.800 morts, mais des signes de ralentissement des nouveaux cas et des décès se confirment, notamment à New York. Dans le monde, plus de 2,54 millions de cas ont été officiellement recensés et plus de 175.000 personnes sont décédées du coronavirus.

Donald Trump suspend l'immigration, la Silicon Valley s'inquiète

Donald Trump, qui se montre très pressé de faire redémarrer l'économie américaine a inquiété les marchés en annonçant suspendre temporairement l'immigration aux Etats-Unis afin de favoriser l'emploi des Américains durement touchés par le chômage lié aux mesures anti-Covid-19.

Cette annonce a jeté un froid dans le secteur technologique, la Silicon Valley étant un très important employeur d'ingénieurs étrangers, venus notamment d'Inde, de Chine et d'Europe. L'indice sectoriel S&P des technologiques a subi la plus forte baisse mardi à Wall Street, en recul de plus de 4%...

Les "technos"ont aussi été affectées par les résultats du géant informatique IBM, dont les ventes et les bénéfices ont reculé au 1er trimestre, et qui a suspendu ses prévisions pour l'ensemble de 2020 en raison des incertitudes concernant la pandémie de coronavirus. Les investisseurs redoutent que les comptes de l'ensemble du secteur ne révèlent un impact plus important que prévu au 1er trimestre, qui n'a pourtant été affecté que sur le mois de mars par les mesures de confinement... Le 2e trimestre devrait être encore durement touché, avec une chute des commandes pour les "technos" et une baisse des revenus publicitaires pour les valeurs internet...