Marchés : le Credit Suisse voit désormais le S&P500 à 4.300 points en 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Crédit Suisse relève ses prévisions sur le S&P 500. Les stratèges de la banque helvète voient désormais l'indice phare américain à 4.300 points d'ici à la fin de l'année, soit 100 points de plus qu'auparavant. Le S&P500 a clôturé hier soir à 3.877 pts. Un changement qui reflète avant tout la très forte croissance attendue de l'économie américaine en 2021. Les équipes du CS mettent également en avant la réouverture de l'économie, l'abondance des mesures de relance gouvernementales, et qualifient la politique de la Réserve fédérale de "sur-accommodante".

L'accélération de la croissance du PIB (la plus forte en 35 ans?) devrait entraîner une augmentation des revenus, tandis que la hausse des taux aidera les services financiers. De plus, les prix du cuivre et du pétrole sont une aubaine pour les industriels, les entreprises du secteur de l'énergie et des matériaux.

Les spécialistes du CS précisent par ailleurs que les multiples du PE devraient se contracter légèrement en 2021, les cours étant à la traîne par rapport à la croissance explosive attendue des bénéfices.