Marchés : le cash est roi

(Boursier.com) — Les investisseurs continuent à se ruer sur le cash. Les fonds monétaires mondiaux ont enregistré des entrées nettes de plus de 60 milliards de dollars lors de la semaine close mercredi, tandis que 5,2 milliards de dollars sont sortis des fonds d'actions mondiales. Selon les données d'EPFR Global reprises par BoA, environ 508 Mds$ ont atterri dans les fonds monétaires au 1er trimestre, le montant le plus important depuis le 1er trimestre 2020, lorsque la pandémie de Covid a déclenché une fuite des actifs à risque.

La récession est un "slam dunk", déclare le stratège de Bank of America, Michael Hartnett, ajoutant que les investisseurs devraient opter pour une position longue sur les grandes valeurs de la tech alors que la Fed devrait réduire ses taux après mai. Il recommande également de prendre une position courte sur les petites capitalisations et les banques, de vendre des matières premières et de prendre une position longue sur l'or.

Les fonds obligataires mondiaux ont enregistré leur premier afflux net en 3 semaines, à 2,3 milliards de dollars. A l'inverse, les fonds d'actions américains ont essuyé des sorties nettes de 6,2 Mds$, tandis que 600 M$ ont quitté l'Europe. Par style, la croissance américaine a attiré 1,5 milliard de dollars pendant que les flux sortant sur la value atteignaient 1,4 Md$.