Marchés : le CAC40 pique du nez avec la reprise de la pandémie de Covid-19

(Boursier.com) — Le retour au premier plan de la pandémie de Covid-19 pèse sur les places boursières ce matin. A Paris, le CAC40 qui gagnait encore du terrain en début de séance cède désormais 0,65% à 7.095 points. L'annonce d'un reconfinement général en Autriche et les craintes d'une telle issue en Allemagne, où le nombre de contaminations explose depuis quelques jours, incitent à la prudence d'autant que la plupart des indices ont terminé hier soir sur des niveaux jamais atteints. Les valeurs liées au tourisme et au transport sont délaissées à l'image de Groupe ADP (-4%), d'Accor (-3,6%), d'Air France KLM (-3,4%) ou encore de Sodexo (-4,8%) et d'Elior (-4%).