Marchés : le CAC40 peut-il prendre le relais de Wall Street ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Des marchés financiers déconnectés de la réalité ? La chute historique du mois de mars a laissé la place à une remontée quasi en ligne droite des grands indices boursiers, notamment américains, où le Nasdaq et le S&P500 évoluent sur des niveaux historiques. L'indice des grandes valeurs technologiques américaines affiche par exemple un gain impressionnant de près de 80% depuis son point bas du mois de mars... et ce alors que dans le même temps les Etats-Unis connaissent la plus importante récession de leur histoire.

L'explication est à chercher du côté des Banques centrales, Fed en tête, qui ont injecté des milliards dans le circuit financier afin de faire face à la crise sanitaire et économique. Au côté de cette politique monétaire, les investisseurs ont également pu compter sur le soutien sans précédent des gouvernements via d'énormes plans de relance budgétaire. Ce spectaculaire rebond est néanmoins clairement moins visible en France.

Le CAC40 a en effet du mal à s'affranchir des 5.000 points et perd encore près de 15% depuis le 1er janvier. La composition de l'indice parisien, principalement constitué de grosses sociétés de l'industrie du luxe, du tourisme ou du secteur financier, très touchées par la crise, explique notamment ce décalage. La découverte d'un vaccin ou d'un traitement contre le Covid-19 offrirait davantage de visibilité à ces industries et pourrait permettre un rattrapage du marché parisien. D'autant que les valorisations sont nettement plus raisonnables de ce côté de l'Atlantique.