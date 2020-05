Marchés : la tension monte entre les Etats-Unis et la Chine

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le rebond boursier entamé depuis fin mars dans l'espoir d'une sortie de la crise du coronavirus sera-t-il stoppé par le vif regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine ? Pour l'instant, les espoirs d'une reprise économique et d'un reflux de la pandémie de Covid-19 l'ont emporté sur les risques d'une nouvelle guerre commerciale, qui tomberait au plus mauvais moment pour l'économie mondiale très affaiblie par l'épidémie.

Le ton est nettement monté depuis la fin de la semaine dernière entre les deux principales puissances économiques mondiales, ce qui n'a pas empêché les marchés d'actions asiatiques et européens, dont le CAC 40 à Paris, de progresser lundi, la Bourse américaine étant fermée pour Memorial Day.

Multiplication des sujets de tension

La crise du Covid-19 a ravivé les tensions qui étaient retombées depuis la signature le 15 janvier d'un accord commercial de Phase 1 entre Washington et Pékin. Cependant, face à la crise économique provoquée par la pandémie, la Chine chercherait à renégocier certains de ses engagements. L'administration Trump refuse toute renégociation de l'accord et menace Pékin de sanctions et de nouveaux droits de douane si elle se soustrait à ses obligations

Vendredi, à l'occasion de l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire (ANP), le Parlement chinois, le Premier ministre chinois Li Keqiang a annoncé la victoire de son pays dans la lutte contre le coronavirus, et a affirmé dans la foulée l'intention de Pékin d'imposer la loi sur la sécurité nationale et contre la sédition à Hong Kong. La réunification avec Taïwan est aussi évoquée une nouvelle fois de façon insistante. Autant de sujets de tensions avec les Etats-Unis, qui accusent Pékin d'avoir laissé le coronavirus se propager à partir de la ville de Wuhan, et soutiennent le mouvement pro-démocratie à Hong Kong ainsi que l'indépendance de Taïwan.

Menaces réciproques de nouvelles sanctions

Dimanche, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Robert O'Brien, a déclaré que la nouvelle législation proposée par la Chine à Hong Kong pourrait conduire à des sanctions américaines et menacer le statut de centre financier de ce territoire autonome. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a répliqué lundi que la Chine prendrait des contre-mesures si les Etats-Unis persistaient à porter atteinte à ses intérêts à Hong Kong. Selon lui, les Etats-Unis tentent de nuire à la sécurité nationale de la Chine.

La Chine et les Etats-Unis sont "au bord d'une nouvelle Guerre froide", a même averti dimanche le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, déplorant le regain de tensions avec Washington autour de l'épidémie de Covid-19.

A Hong Kong, d'importantes manifestations ont de nouveau eu lieu ce week-end à Hong Kong, hostiles à la mainmise de Pékin sur le territoire. L'indice boursier Hang Seng s'est stabilisé lundi (+0,1%) après une chute de 5,6% vendredi, après ces annonces qui pourraient entraîner un départ des capitaux de Hong Kong. A Washington, le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les Etats-Unis réagiraient "très fortement" si Pékin imposait cette loi.

Menaces sur le statut spécial accordé par Washington à Kong Kong

Vendredi soir, le département américain du Commerce a annoncé avoir ajouté 33 sociétés et institutions chinoises à sa liste noire, les accusant de contribuer à des violations des droits de l'homme.

Selon le 'Wall Street Journal', des sénateurs américains préparent une loi bipartisane qui sanctionnerait les responsables et les entités chinoises impliqués dans la mise en place de ces mesures à Hong Kong. Le texte prévoit aussi de pénaliser les banques qui feraient des affaires avec ces entités et personnes. Les Etats-Unis laissent en outre planer la menace d'une révision du statut économique spécial qu'ils accordent à Hong Kong, ce qui a inquiété les investisseurs.

Le 27 novembre 2019, Donald Trump avait promulgué un texte adopté par le Congrès '("Acte de 2019 sur les droits humains et la démocratie à Hongkong") qui menace de suspendre ce statut économique spécial. Ce statut permet à ce territoire d'être exonéré des restrictions et droits de douane qui s'appliquent à la Chine continentale.