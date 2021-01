Marchés : la SEC veut 'protéger les petits investisseurs'

Marchés : la SEC veut 'protéger les petits investisseurs'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le gendarme boursier américain se mêle logiquement de la bataille boursière entre investisseurs particuliers et vendeurs à découvert. La SEC (Securities and Exchange Commission) vient d'indiquer qu'elle allait chercher à identifier les fautes potentielles et certaines décisions des maisons de courtage qui ont empêché toute négociation sur certaines valeurs pendant plusieurs heures.

"La commission travaille en étroite collaboration avec nos partenaires réglementaires, tant au sein du gouvernement qu'au sein de la Finra et d'autres organismes d'autorégulation, y compris les bourses, pour s'assurer que les entités réglementées respectent leurs obligations de protéger les investisseurs et d'identifier et de poursuivre les éventuels actes répréhensibles". La SEC ajoutant qu'elle "examinera de près les mesures prises par les entités réglementées qui pourraient désavantager les investisseurs ou entraver indûment leur capacité à négocier certains titres".

"Nous agirons pour protéger les petits investisseurs lorsque les faits démontrent une activité de négociation abusive ou manipulatrice qui est interdite par les lois fédérales sur les valeurs mobilières".