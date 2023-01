Marchés : l'Europe va-t-elle continuer à surperformer Wall Street ?

(Boursier.com) — Les stratèges de Citi plébiscitent les actions européennes. Les taux culmineront au premier semestre de l'année, mais les bénéfices mondiaux chuteront de 5% à 10% en 2023, selon eux. Dans ce contexte, ils passent à 'surpondérer' sur les actions européennes, car "les mauvaises nouvelles sur les bénéfices sont déjà pricées". Les équipes de la banque abaissent en revanche leur opinion sur la bourse américaine à 'sous-pondérer' car les attentes du marché en matière de profits sont encore trop optimistes, en particulier compte tenu de la récession prévue par les économistes de Citi au deuxième semestre.

Une décision qui intervient après que les actions européennes eurent enregistré leur meilleure performance par rapport à Wall Street au quatrième trimestre, soit une époustouflante surperformance de 13% (en dollars américains). Depuis fin septembre, le Stoxx 600 est en hausse de 22% en dollars contre 6% pour le S&P 500.

Être bon marché a certainement aidé les actions européennes l'an passé. "En 2022, la valorisation comptait pour la première fois depuis la crise financière mondiale", déclare à 'Bloomberg' Peter Oppenheimer, stratège chez Goldman Sachs. Il s'attend à ce que les marchés non américains surperforment à nouveau en 2023. En effet, malgré leur rallye, les actions européennes continuent d'être considérées comme attractives par rapport à leurs homologues américaines. Le ratio cours/bénéfice à terme du S&P 500 est d'environ 17, et est encore bien supérieur à celui du Stoxx 600 (12x).

Selon les spécialistes, l'Europe bénéficie également de la couverture des positions courtes et de la chute de la volatilité grâce à des vents arrière tels que l'affaiblissement du dollar et les signes de réouverture et de soutien budgétaire en Chine. Dans le même temps, les États-Unis souffrent de ce qui a été le moteur de leur surperformance continue au cours de la dernière décennie : leur forte tendance à privilégier la technologie. Le fait d'être 'chargé' en actions 'value' très performantes a été une aubaine pour l'Europe au cours de l'année écoulée et, selon P.Oppenheimer, cette tendance doit se poursuivre.

Au niveau des bénéficies, le Vieux continent pourrait aussi tirer son épingle du jeu. Si les estimations pour les entreprises de la région ont cessé de dépasser leurs homologues américaines au cours des derniers mois, il reste un large écart en matière de prix relatifs qui n'a commencé à se combler que récemment. "Le marché boursier européen peut se dissocier de la baisse des bénéfices plus tard dans l'année, quand l'inflation aura atteint des sommets et que les banques centrales cesseront de remonter leurs taux", déclare Beata Manthey, stratège chez Citi.

Tout le monde n'est toutefois pas convaincu de la longévité du rallye européen. Selon Frederic Dodard, responsable de la gestion de portefeuille chez State Street Global Advisors, la région a bénéficié d'une baisse de l'aversion au risque et d'un coup de pouce du luxe à la suite des récentes annonces de réouverture en Chine. Pourtant, l'élément 'value' se dissipe "et je n'exclus pas une correction dans les prochaines semaines". Qui aura eu le nez fin ? Réponse dans les prochains mois.