Marchés : l'époque de l'argent facile est révolue

(Boursier.com) — L 'époque de l'argent bon marché et des prêts sans intérêt est révolue. Les variations de taux, des devises et de l'inflation définiront la nouvelle ère de gestion sur les marchés de capitaux, selon Elif Bilgi Zaparoli chez Bank of America. "Nous sommes entrés dans une ère plus normale par rapport à ce que nous avons vu au cours de la dernière décennie. Le coût du risque ne sera plus nul", a déclaré la co-responsable des marchés de capitaux mondiaux chez BofA, dans une interview accordée à 'Bloomberg'.

"Il a été difficile de voir les volumes baisser autant, mais il est également encourageant de voir que nous entrons dans un environnement où certains en bénéficieront et d'autres non", a également affirmé la spécialiste, en référence à la chute des IPO. "Nous étions dans une décennie où tout a augmenté et la plupart en ont profité. Maintenant, c'est différent".

Il y a eu 1.721 introductions en bourse générant 199,6 milliards de dollars cette année, contre 3.369 opérations d'une valeur de 668,5 Mds$ un an plus tôt, montrent les données compilées par 'Bloomberg'.