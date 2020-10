Marchés : l'avis des analystes

(Boursier.com) — HSBC augmente son objectif de cours de 610 à 660 euro sur Kering.

BofA Global Research reprend la couverture à l'achat sur L'Oréal en ciblant 315 euros.

Goldman Sachs est toujours acheteur sur Alstom, mais avec un cours cible ajusté à la marge de 54 à 53 euros.

Deutsche Bank, à l'achat sur Euronext, relève son cours cible de 102 à 111 euros. Credit Suisse ne vise plus que 111 euros, contre 118 auparavant. Jefferies reste quant à lui acheteur sur Euronext avec un cours ajusté à 124 euros et repasse à l'achat sur la Société Générale en ajustant son objectif de cours de 16 à 17,6 euros.

Jefferies cible 80 euros comme objectif de cours sur Airbus.

Morgan Stanley relève son objectif de cours de 285 à 320 euros sur Teleperformance. Morgan Stanley abaisse son objectif de cours sur JCDecaux de 22 à 19,50 euros et relève son cours cible sur Getlink de 13 à 14 euros.

Barclays passe de 24,8 euros à 27 euros sur Vivendi

Barclays a réhaussé sa recommandation de "sous-pondérer" à "pondération en ligne" sur Altice Europe et son cours cible à 4,11 euros.

Barclays ajuste par ailleurs ses cours cible sur Ubisoft à 76,7 euros, sur TF1 de 7,3 à 7,5 euros, sur STM de 33 à 34 euros, sur Schneider Electric de 118 à 125 euros, sur Publicis de 35 à 37 euros et Eutelsat de 10,35 à 10,7 euros. Le broker abaisse en revanche ses objectifs sur JCDecaux à 12,5 euros, sur M6 à 11,25 euros et sur SES de 7,8 à 7,7 euros.