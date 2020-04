Marchés : l'Asie plus prudente que Wall Street

(Boursier.com) — Les places financières de la zone Asie-Pacifique restent sans grande réaction face à l'accélération observée en Bourse de New York hier soir, où les investisseurs espèrent assister à une poursuite du ralentissement de la pandémie de Covid-19 en Europe et aux Etats-Unis. Il faut dire que la crainte d'une deuxième vague épidémique, toujours redoutée en Chine, limite les ardeurs des investisseurs. La Bourse de Tokyo recule ce matin de 0,5%, Shanghai cède 0,2%, de même que Hong Kong, tandis que Sydney perd 1%. Singapour est stable et Seoul fermé. A la hausse, Bombay remonte de 2,7% et Taiwan regagne 1%.

Ce matin, la banque centrale chinoise a accru ses efforts afin de limiter les conséquences économiques du coronavirus en réduisant un taux d'intérêt à moyen terme et en abaissant le montant des réserves que les banques commerciales doivent détenir auprès d'elle... La BPC a ajusté son taux de facilité de crédit à moyen terme à un an (MLF) de 20 points de base à 2,95%, soit son plus bas niveau depuis l'introduction de cet instrument en septembre 2014. L'institut d'émission a également décidé de baisser d'environ 28 milliards de dollars son ratio de réserves obligatoires.

Ces deux ajustements permettent d'injecter au total 43 milliards de dollars (39 milliards d'euros) dans le système financier à deux jours de l'annonce très attendue, vendredi, de l'estimation du PIB chinois au premier trimestre anticipé en baisse de 6,5%, soit sa première contraction depuis près de 30 ans.

La BPC avait annoncé le 30 mars dernier une baisse de 20 pts de son taux de prise en pension inversée ("reverse repo") à 7 jours. Les observateurs s'attendent désormais à ce qu'elle ajuste le 20 avril son taux préférentiel de prêt (LPR), nouveau taux de référence...

Les cours du pétrole ont replongé hier et restent plombés ce mercredi matin, les marchés doutant de l'efficacité des baisses de production décidées dimanche par l'Opep, et d'autres pays, dont la Russie et les Etats-Unis. Le Brent est même retombé sous les 30$ le baril à 29,95$, tandis que le WTI s'accroche à la barre des 20$.

L'accord conclu entre les pays producteurs stipule que l'Opep+ va réduire sa production de 9,7 millions de barils par jour par rapport à son niveau de production d'octobre 2018. Par ailleurs, trois autres pays, les Etats-Unis, le Brésil et la Canada, vont contribuer à l'effort pour 3,7 mbj supplémentaires. Mais dans la mesure où la production actuelle de l'Opep+ est supérieure à celle à la date de référence d'octobre 2018, c'est un total de 14,5 Mbj (par rapport aux niveaux de production de début avril) qui seraient retirés du marché par l'Opep+. Il reste que les experts doutent de l'efficacité de l'accord, notamment parce que la demande mondiale a chuté encore davantage, de l'ordre de 30% à 35% en raison des mesures de confinements prises pour freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le monde...

"Le pire est passé" à New York ?

Hier soir, à la clôture, à Wall Street, l'indice Dow Jones a gagné 2,39% à 23.949 points, tandis que l'indice large S&P 500 a bondi de 3,06% à 2.846 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a grimpé de 3,95% à 8.515 pts. Les marchés surveillent toujours l'évolution de l'épidémie, qui semble confirmer sa décélération, notamment à New York, l'Etat américain le plus touché... Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a estimé que "le pire est passé" dans cet Etat, notant un recul du nombre d'hospitalisations, d'intubations et d'admission en soins intensifs depuis plusieurs jours.

Une polémique politique s'est par ailleurs déclenchée entre Donald Trump et les gouverneurs de plusieurs Etats dirigés par des démocrates. La dispute porte sur le rythme et la façon de gérer la levée des mesures de restriction : le président américain a reproché lundi à des gouverneurs de prendre seuls des décisions de sortie de crise, estimant que dans ce domaine, "l'autorité du président est totale" et que les "gouverneurs le savent". Donald Trump a prévu d'effectuer d'ici "un jour ou deux" des annonces "essentielles, vitales" sur la réouverture de l'économie aux Etats-Unis, a déclaré mardi le principal conseiller économique du président américain.

La Maison Blanche a haussé le ton, alors que les gouverneurs de trois Etats de l'ouest américain (Californie, Washington et Oregon) ont annoncé un "pacte régional pour la reprise" par lequel ils s'engagent à coordonner leurs plan de levée des restrictions prises pour juguler la pandémie... 6 autres Etats de l'Est (New York, New Jersey, Connecticut, Delaware, Pennsylvanie et Rhode Island) ont eux aussi prévu de se coordonner pour gérer la sortie de crise. Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a répliqué à Donald Trump que "les Etats-Unis ne sont pas dirigés par un Roi".

De son côté, l'ancien président démocrate Barack Obama a annoncé mardi son soutien à la campagne de Joe Biden (son ancien vice-président) dans la course à la Maison Blanche face à Donald Trump lors de l'élection du 3 novembre prochain. "Joe a la personnalité et l'expérience pour nous guider dans les heures les plus sombres", a déclaré l'ancien président américain dans une vidéo, estimant qu'"il est temps (pour les Américains, ndlr) de se battre pour ce en quoi nous croyons". Barack Obama a promis de s'engager dans cette campagne pour "soutenir son ami"...

Le FMI prévoit une récession brutale en 2020, suivie d'un vif rebond

Malgré des signes positifs, l'économie mondiale s'oriente en 2020 vers sa pire récession depuis la "Grande Dépression" des années 1930. Ainsi, selon le Fonds monétaire international (FMI), le PIB mondial devrait se contracter de 3% cette année avant de rebondir vivement de 5,8% en 2021.

Le FMI prévient cependant que ces prévisions sont marquées par "une extrême incertitude". La réalité pourrait être bien plus sombre si l'évolution de la pandémie ne correspond pas aux projections actuelles, qui s'appuient sur l'hypothèse d'un pic de la pandémie au deuxième trimestre dans la plupart des pays. S'en suivrait un reflux au second semestre, qui permettrait progressivement une levée des mesures de confinement et une reprise de l'activité économique...

Après la panique du mois de mars, suivi d'un rebond notable, les marchés financiers semblent désormais parier sur ce scénario de reprise en 2021, d'autant que les banques centrales et les plans budgétaires de soutien des Etats devraient être en mesure d'accompagner massivement le rebond de l'activité, une fois que la situation sanitaire sera sous contrôle... L'euro pointe à 1,0980$ entre banques ce mercredi matin.