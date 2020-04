Marchés : l'Asie débute la semaine prudemment, le pétrole chute encore

Marchés : l'Asie débute la semaine prudemment, le pétrole chute encore









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les places financières de la zone Asie-Pacifique commencent la semaine prudemment, à l'image de la Bourse de Tokyo qui recule de 1,4% ou de Sydney qui cède 1,5%, tandis que les replis sont de -0,5% à Seoul et de -0,1% à Taiwan. Singapour progresse timidement de 0,1%, Hong Kong prend 0,2% avec Shanghai, tandis que Bombay remonte de 0,5%. La Bourse de New York avait terminé la semaine passée sur une note pourtant plus optimiste, au lendemain de l'annonce par Donald Trump des modalités de redémarrage de l'économie américaine, dont le calendrier dépendra de chaque Etat... L'espoir d'un traitement du Covid-19 avait aussi soutenu les marchés, même si les essais cliniques sont toujours à des stades préliminaires, ce qui n'a pas empêché Gilead de grimper de près de 10% à Wall Street vendredi.

Par rapport à leurs sommets historiques du mois de février, le Dow Jones recule désormais 18%, tandis que le S&P 500 lâche 15% et que le Nasdaq cède seulement 12%, soutenu par la belle résistance des valeurs internet (dont Amazon et Netflix, qui surfent sur des records), des valeurs de santé (dont certaines profitent de l'effet Covid-19) et des technologiques, elles aussi favorisées par le recours massif au télétravail, qui "booste" la demande...

Le déconfinement sera (très) progressif

Ce matin, les indices sont prudents à l'écoute des derniers pronostics médicaux qui évoquent un vaccin en 2021, au mieux, tandis que le pétrole chute de nouveau pour tomber au plus bas depuis 2001, à moins de 15$ le baril WTI. Le brent pointe faiblement aussi à 27,60$.

Hier, Edouard Philippe a tenté de tracer les grandes lignes du déconfinement à partir du 11 mai sans donner trop d'éléments précis, en dehors du fait que le gouvernement encouragera les entreprises qui le peuvent à poursuivre le télétravail encore un certain temps... La crainte d'une seconde vague épidémique pousse aussi le premier ministre à conseiller le port des masques dans les transports et à éviter de réserver des vacances lointaines cet été...

Sur le plan économique, Edouard Philippe a répété les prévisions de chute de la croissance de 8% en France, tandis que, sans grande surprise, le PIB de la Chine, d'où le coronavirus est parti en décembre-janvier, a reculé de 6,8% sur un an, signant sa plus mauvaise performance depuis au moins 1992, lorsque les publications officielles du PIB ont commencé. Le consensus tablait sur un repli d'environ 6% après une croissance de 6% au quatrième trimestre 2019. L'économie de l'ex-empire du Milieu ne s'était pas contractée en glissement annuel depuis la fin de l'ère Mao dans les années 1970.

En mars, les ventes au détail ont chuté de 15,8% sur un an en Chine, tandis que les investissements ont diminué de 16,1% au cours des trois premiers mois de l'année. Le seul point positif vient d'une contraction plus faible que prévu de la production industrielle en mars (-1,1%), dans un contexte d'assouplissement des mesures de confinement.

Les marchés pétroliers en pleine déprime

Les marchés pétroliers ne partagent donc toujours pas l'optimisme de la Bourse sur un rebond de l'activité. Les cours du baril n'en finissent pas de chuter, les investisseurs estimant que l'accord Opep+ conclu le week-end dernier en vue de réduire la production d'au moins 10 millions de barils par jour est loin d'être suffisant pour faire face à l'effondrement de la demande... Dans son dernier rapport mensuel, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne que la consommation mondiale de pétrole va chuter de 9% cette année, un record, en raison de la pandémie de Covid-19. En outre, en raison du déséquilibre entre l'offre et la demande, les installations de stockage pourraient être saturées d'ici la m-juin.

Environ 60% de la consommation mondiale de pétrole provient du secteur des transports, qui risque de rester sinistré même en cas de réouverture progressive des économies à travers le monde. Le transport aérien et les croisières, notamment, ne devraient redémarrer que dans des étapes ultérieures...

Sur les devises, l'euro débute calmement la semaine sur les 1,0870/$.