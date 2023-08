Marchés : l'Arabie saoudite continue à vendre des bons du Trésor

(Boursier.com) — L 'Arabie saoudite continue à vendre des bons du Trésor américain. Les avoirs en dette américaine du Royaume sont tombés au plus bas niveau depuis six ans, à 108,1 milliards de dollars, selon les données communiquées par le département du Trésor. Le pays du Golfe a cédé en juin plus de 3 milliards de dollars de dette publique américaine, vendant ainsi des titres d'Etat US pour un troisième mois consécutif. Les Émirats arabes unis voisins ont de leur côté vendu pour près de 4 Mds$ d'obligations US.

Pour l'Arabie saoudite, dont les avoirs en bons du Trésor ont chuté de plus de 41 % depuis le début de 2020, le choix d'investir la manne pétrolière vers des actifs plus risqués, notamment dans la tech américaine, explique ce moindre appétit pour la dette américaine. La part de la richesse extérieure de l'Arabie saoudite dans les actifs risqués s'élevait à environ 40% à la fin de 2022, selon 'Bloomberg Economics'. Elle a plus que doublé depuis 2016, lorsque le vice-prince héritier Mohammed ben Salmane a déclaré qu'il souhaitait investir dans des secteurs autres que le pétrole.

Selon les analystes de 'Bloomberg Economics', "sur le plan intérieur, des risques plus élevés signifient des pertes potentielles pour le royaume. À l'échelle mondiale, la réaffectation de la richesse saoudienne pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt américains". Les avoirs divulgués du fonds souverain saoudien en actions négociées aux États-Unis ont augmenté de près de 10% en valeur pour atteindre environ 39 milliards de dollars au deuxième trimestre, selon des dépôts réglementaires cités par l'agence. Connu sous le nom de Fonds d'investissement public, le 'PIF' a notamment augmenté ses participations dans des entreprises telles que le fabricant de véhicules électriques Lucid et le géant chinois du commerce électronique Alibaba Group.

Faisant écho à la vente des bons du Trésor par les États du Golfe, la Chine a cédé 11,3 milliards de dollars de titres en juin pour ramener ses avoirs au niveau le plus bas depuis la mi-2009. A l'inverse, le Japon et le Royaume-Uni ont été parmi les plus gros acheteurs de ce qui est largement perçu comme l'un des actifs les plus sûrs au monde.