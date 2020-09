Marchés : l'AMF met à jour sa 'liste noire'

(Boursier.com) — L 'AMF met une nouvelle fois en garde le public contre les activités de plusieurs acteurs qui proposent d'investir dans des biens divers ou du trading d'options binaires sans y être autorisés. L'Autorité des marchés financiers publie ainsi une mise à jour de sa liste de sites internet identifiés proposant en France d'investir dans des biens divers sans disposer des autorisations nécessaires ou proposant du trading d'options binaires sans y être autorisés. La liste comprend 18 nouveaux sites dans la catégorie 'biens divers' ainsi qu'un site dans la catégorie 'options binaires'.

Le régulateur rappelle que la commercialisation, la distribution et la vente, en France ou à partir de la France, d'options binaires à des clients non professionnels sont interdites. Depuis le 1er janvier 2020, l'AMF a ajouté 70 noms sur sa liste des sites non autorisés à proposer des investissements dans des biens divers. Sur l'ensemble de l'année 2019, cette liste avait été complétée de 112 adresses de sites.