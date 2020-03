Marchés : interdiction des ventes à découvert pendant 24h

Marchés : interdiction des ventes à découvert pendant 24h









(Boursier.com) — Euronext va suspendre les ventes à découvert pour 24 heures apprend-on ce matin avant l'ouverture. C'est le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, qui en a fait l'annonce. Discutée depuis quelques jours, la mesure est donc, pour le moment, centrée sur la séance de ce mardi.

Les Bourses de Milan et Madrid ont déjà prohibé la pratique sur des dizaines de titres vendredi dernier, après la séance catastrophique de jeudi qui a notamment vu Madrid s'effondrer de plus de 17%

Pour les néophytes, ce mécanisme permet à des investisseurs d'emprunter des titres à un actionnaire et de les vendre en espérant les racheter plus tard à un prix inférieur. Autrement dit, de miser sur la baisse d'une action et de gagner de l'argent sur le mouvement. Une stratégie gagnante depuis 1 mois!