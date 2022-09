Marchés : Goldman Sachs et BlackRock mettent en garde contre une poursuite de la chute des actions

(Boursier.com) — Goldman Sachs et BlackRock rejoignent le camp des 'prudents'. Les stratèges des deux géants américains de la finance sont devenus davantage baissiers sur les actions à court terme, avertissant que les marchés n'ont pas encore pris en compte le risque d'une récession mondiale. Signalant la hausse des rendements réels comme un vent contraire majeur, les équipes de GS sont passées à 'sous-pondérer' sur les actions mondiales pour les trois prochains mois tout en restant " surpondérées " sur le cash. Selon une étude reprise par 'Bloomberg', BlackRock conseille de son côté aux investisseurs d'"éviter la plupart des actions", ajoutant qu'il 'sous-pondère' tactiquement les actions des marchés développés et préfère le crédit à court terme.

"Les niveaux actuels des valorisations des actions peuvent ne pas refléter pleinement les risques associés et pourraient devoir baisser davantage pour atteindre un creux", ont écrit les stratèges de la banque d'affaires américaine. La probabilité de récession implicite de GS est passée à plus de 40% à la suite de la récente vente d'obligations, "qui a historiquement indiqué un risque élevé de chute sur les actions". "Nous ne voyons pas un "atterrissage en douceur" où l'inflation revient rapidement à la cible sans écraser l'activité, affirment pour leur part les stratèges du BlackRock Investment Institute. "Cela signifie plus de volatilité et de pression sur les actifs à risque".

Alors que la volatilité des marchés boursiers continue d'augmenter, JPMorgan Asset maintient également son conseil 'sous-pondérer' sur les actions à l'approche du quatrième trimestre. La banque favorise "fortement" le crédit de qualité supérieure par rapport au haut rendement, anticipant une croissance atone aux États-Unis et une récession en Europe au cours des 12 prochains mois.