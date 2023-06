Marchés : flux entrants records vers les valeurs technologiques

(Boursier.com) — Les investisseurs n'ont pas peur d'une éventuelle récession, d'une erreur de politique monétaire ou encore d'un embrasement géopolitique. Leur allocation d'actifs va en tous cas dans ce sens. Selon les données d'EPFR Global reprises par Bank of America, les fonds d'actions ont attiré 14,8 milliards de dollars au cours de la semaine close le 31 mai, les valeurs technologiques enregistrant les plus importants flux entrants jamais observés sur une semaine, à 8,5 Mds$.

Le buzz autour de l'intelligence artificielle n'y est évidemment pas pour rien. Une "bébé bulle" dans l'IA était le thème dominant du marché en mai, affirme le stratège de BoA, Michael Hartnett. Il note que l'indice Nasdaq 100 est désormais à un niveau record par rapport au Russell 2000. Le trading contrarian du moment serait de vendre l'AI et d'acheter des actions de Hong Kong. Les fonds obligataires ont eux attiré 1,1 M$ tandis que les fonds monétaires ont enregistré une sixième semaine de flux entrants (11,2 Mds$).

Les stratèges de la banque restent baissiers et "se trompent", les investisseurs n'étant pas d'humeur à laisser tomber le S&P 500 sous les 4.200 points. Ils affirment que le plus grand "pain trade" des 12 prochains mois est des Fed funds à 6% et non à 3%, qu'une inflation de moins de 3% nécessite un chômage de plus de 4%, et que la hausse des BPA et la baisse des taux sont insoutenables.