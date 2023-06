Marchés : fin de la surperformance des actions européennes ?

(Boursier.com) — Les équipes de Bank of America Global Research restent prudentes sur les action européennes. Ces dernières sont en train de renverser une période historique: après une surperformance de 12% entre août 2022 et janvier, la plus forte hausse en plus de 20 ans, tirée par une combinaison presque parfaite de fortes surprises à la hausse dans les données macroéconomiques de la zone euro (en raison de l'atténuation de la crise énergétique dans la région) et de hausse des rendements obligataires réels (qui stimule la performance relative de l'Europe compte tenu de l'inclinaison pro-value de la région). Cependant, après avoir atteint un sommet en trois ans en mars, l'indice relatif des prix en Europe a baissé de 6%.

La sous-performance n'est pas due à un manque d'exposition à la technologie, mais à un élan macroéconomique qui faiblit : alors que beaucoup voient la sous-performance récente de l'Europe comme une fonction de son manque relatif d'exposition au secteur technologique, qui a été stimulé par l'optimisme autour de l'IA, même en excluant la tech, un degré similaire de sous-performance est observé. La faiblesse relative de l'Europe est ainsi plutôt due à une forte inversion de sa dynamique macroéconomique relative, qui, en termes de PMI, est tombée à un plus bas de sept mois, marquant la plus forte détérioration de la dynamique de croissance relative depuis 2014 (hors fluctuations pendant la pandémie). Cette image se reflète également dans les surprises macroéconomiques, celles de la zone euro ayant récemment atteint un creux de 11 mois, tandis que celles des États-Unis ont résisté.

BoA reste ainsi à 'sous-pondérer' sur l'Europe par rapport aux actions mondiales : la résilience de la croissance américaine a été surprenante, mais les experts s'attendent toujours à ce que l'impact de la détérioration continue du cycle de crédit (visible à la fois dans les enquêtes sur les prêts bancaires et les flux de crédit réels) se traduise par un affaiblissement macro, alors que les vents favorables à la croissance s'estompent. Toutefois, BoA s'attend également à ce que la situation dans la zone euro continue de se détériorer en raison du resserrement brutal des conditions de crédit et une moindre contribution de l'affaiblissement de la crise énergétique. En outre, la banque anticipe une baisse des rendements obligataires réels américains - un vent contraire pour la performance relative des actions européennes - alors que l'inflation américaine s'estompe en réponse à l'atténuation des tensions du côté de l'offre. Dans l'ensemble, les hypothèses macroéconomiques de BoA impliquent une sous-performance supplémentaire d'environ 5% pour les actions européennes par rapport aux actions mondiales d'ici le quatrième trimestre, d'où son conseil 'sous-pondérer'.