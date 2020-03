Marchés : Faut-il acheter ? La réponse d'Oddo BHF...

(Boursier.com) — Laurent Denize, directeur des investissements chez Oddo BHF, pose la question suivante, faut-il acheter des actions aujourd'hui ?

Le PE ne serait plus un indicateur fiable car les bénéfices sont difficiles à estimer après ce choc sans précédent. Le gérant préfère se concentrer sur d'autres indicateurs comme le rendement des dividendes. Des questions se posent toutefois car de nombreuses entreprises vont être contraintes de réduire leur dividende. Même si les dividendes devaient baisser de 50%, l'Europe offrirait encore un rendement de 2,5% par rapport au rendement du Bund à 10 ans.

La maison de gestion se penche également sur la prime de risque des actions. Pour rappel, il s'agit de la différence entre le rendement attendu des actions et le rendement souverain sur 10 ans. Ce n'est pas si facile à évaluer car les bénéfices sont à nouveau un paramètre de l'équation. Cependant les taux n'ont pas vraiment changé et les valorisations se sont effondrées.

Quant au cours sur actif net, en Europe on se situerait sur les niveaux observés en 2008, soit 1 fois l'actif net.

Il s'agirait généralement d'un signal d'achat. Nous n'en serions pas encore là aux États-Unis, où les actions restent plus chères selon ce critère.

Enfin, les pertes sur les marchés représentent plus de cinq fois les bénéfices cumulés de 2019. Sur une période aussi courte, il ne s'agit pas d'une chute selon Oddo BHF mais d'un effondrement total...

Oddo BHF fait aussi le point sur la confiance dans les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales. Ces mesures seraient impressionnantes et elles ont été prises à un rythme record. La maison de gestion estime que la combinaison de l'action de la FED et la forte coordination avec le Trésor constituent un puissant soutien à l'activité et aux marchés pour les mois à venir.

Laurent Denize chez Oddo BHF conclut " Il est temps d'être constructif, de ne pas être naïf car la contagion est loin d'être contenue, mais le comportement des autorités est un soutien massif aux valorisations à long terme. Il est temps de commencer à acheter... "