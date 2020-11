Marchés : euphorie générale après l'annonce de Pfizer sur son vaccin Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Un mouvement haussier si brusque n'a sans aucun doute jamais été observé sur les marchés financiers. En progression de 1,5% à la mi-journée, le CAC40 a soudainement accéléré pour gagner plus de 6% peu avant 13 heures. Un bond à relier à l'annonce de Pfizer puisque le géant américain et son partenaire allemand BioNTech ont révélé que leur vaccin expérimental était efficace à plus de 90% pour prévenir du COVID-19. Les deux entreprises ont déclaré qu'elles n'avaient jusqu'à présent constaté aucun problème sérieux de sécurité pour le candidat-vaccin et qu'elles comptaient demander aux États-Unis une autorisation d'utilisation d'urgence dans le courant du mois. Joe Biden ne pouvait rêver d'une meilleure nouvelle !

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection. >— Pfizer Inc. (@pfizer), via Twitter

A Paris, les secteurs du tourisme et du transport aérien sont les premiers à profiter de cette information à l'image de Groupe ADP (+32%), Airbus (+18%) et Air France KLM (+25%). Les foncières telles que Klepierre (+33%) et Unibail-Rodamco-Westfield (+19%) ne sont pas en reste tout comme les valeurs financières (BNP Paribas et la Société Générale flambent de plus de 15%).

A Wall Street, les futures sur le Dow et le S&P500 gagnent respectivement 3% et 5%. La hausse est moins sensible sur le Nasdaq (+1%) alors que les grands noms de la tech américaine profitent grandement de la crise actuelle.