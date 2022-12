Marchés : encore une année morose pour les Bourses européennes en 2023 ?

(Boursier.com) — Pas grand-chose à espérer en Bourse l'an prochain ? Après un millésime 2022 pour le mois morose malgré des marchés mieux orientés en cette fin d'exercice, une enquête menée par 'Bloomberg' auprès de 14 stratèges montre que l'indice Stoxx Europe 600 terminera 2023 à 449 points, soit moins de 2% au-dessus des niveaux actuels.

Les observateurs ne sont clairement pas convaincus de la longévité d'un rallye qui permet pour le moment à l'indice de référence européen de réaliser son meilleur trimestre depuis 2015, avec un gain de 13%, alimenté par l'optimisme concernant un 'pivot' des grandes Banques centrales et la réouverture de la Chine. Malgré ce sursaut, le Stoxx affiche encore une baisse de plus de 10% depuis le premier janvier, plombé par les craintes de récession sur fond de crise énergétique en Europe, de guerre en Ukraine et de hausse des taux d'intérêt.

L'éventail des prévisions est relativement large. Les stratèges de la Deutsche Bank sont les plus optimistes avec un objectif de 495 pts, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport aux niveaux actuels, tandis que TFS Derivatives est le plus 'bearish' avec une cible de 355 pts, soit une baisse de près de 20%.

Pour Milla Savova, stratège chez Bank of America, citée par l'agence, la politique monétaire agressive des Banques centrales entraînera un affaiblissement de la dynamique de croissance mondiale au premier semestre 2023, même si l'impact sur les actions sera en partie compensé par une baisse des rendements obligataires réels. Elle table sur un repli de plus de 15% du Stoxx 600 d'ici la fin du deuxième trimestre 2023, avant un rebond de 365 points à 430 points d'ici la fin de l'année alors que les économies commenceront à se redresser. Goldman Sachs partage ce point de vue. "Nous nous attendons à ce que 2023 se révèle plus difficile après la résilience des bénéfices cette année", déclare la stratège Sharon Bell, évoquant la pression sur les marges due à des coûts plus élevés qui seront plus difficiles à répercuter en période de récession.

Les équipes de la Deutsche Bank 'surpondèrent' le vieux continent pour 2023, citant une forte décote par rapport aux pairs américains, un pic du dollar et un positionnement très bas sur les actions de la région. Le Stoxx 600 affiche une décote record de près de 30% par rapport au S&P 500 en termes de multiples cours/bénéfices à terme, en raison de la pléthore d'actions européennes 'value' et cycliques telles que les banques, l'énergie et l'automobile qui se négocient toujours sur des niveaux déprimés.

Mais selon Ankit Gheedia chez BNP Paribas, des valorisations aussi faibles ne suffisent pas à justifier le récent rallye. En tenant compte de la hausse des taux et de la baisse de 10% des bénéfices attendue l'année prochaine, les actions semblent toujours chères, selon le spécialiste, qui prévoit une baisse de 19% de l'Euro Stoxx 50 en 2023.

Qui aura eu le nez fin ? Réponse dans 12 mois.