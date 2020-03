Marchés : du mieux en Asie

(Boursier.com) — La zone Asie-Pacifique se redresse quelque peu ce mardi matin dans le sillage du rebond de Wall Street, à l'image de la bourse de Bombay qui regagne plus de 2%. Singapour reprend 1,8%, Seoul et Hong Kong remontent de 1,6% et Shanghai s'adjuge 0,3%. Taiwan est stable, Tokyo recule de 0,1% et Sydney redonne 2%... L'activité du secteur manufacturier en Chine a rebondi de manière inattendue au mois de mars après s'être contractée à un plus bas historique, mais la rapide propagation mondiale du coronavirus devrait avoir pour effet de maintenir les entreprises et l'économie sous pression alors que la demande étrangère décline estiment les analystes. L'indice PMI manufacturier officiel est remonté à 52 en mars après avoir chuté à 35,7 le mois précédent, a rapporté mardi le Bureau national des statistiques (BNS), revenant ainsi au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Les analystes interrogés par l'agence Reuters anticipaient en moyenne un indice autour de 45.

Aux yeux du BNS, le rebond de cet indicateur mensuel est dû à sa faiblesse extrême en février, et il a déclaré que ces données n'indiquaient pas une stabilisation de l'activité économique. Nombre d'observateurs préviennent que les industriels et l'activité économique dans son ensemble vont continuer de faire face à une pression intense dans les prochains mois, du fait de la propagation rapide du Covid-19 à travers le monde et des mesures de confinement sans précédent décidées dans plusieurs pays, avec pour conséquence une récession mondiale.

A noter que l'activité des entreprises a très récemment été affectée en Chine par les efforts du pays d'éviter une nouvelle vague de réinfections venues de l'étranger.

D'après les données officielles, le sous-indice de la production manufacturière a rebondi en mars à 54,1 contre 27,8 le mois précédent, tandis que les nouvelles commandes ont progressé à 52 contre 29,3 en février. Les nouvelles commandes à l'exportation ont rebondi à 46,4 contre 28,7 en février mais n'ont pas dépassé le seuil de 50 marquant une expansion de l'activité. Selon les résultats d'une enquête séparée réalisée par le BNS, l'activité du secteur des services a progressé en février, avec un indice à 52,3 en mars, contre 29,6 le mois précédent.

Plans de soutien

Wall Street hier soir a commencé la semaine sur une note positive, les investisseurs continuant de saluer les plans de soutien massifs du gouvernement américain et de la Réserve fédérale pour atténuer les effets récessionnistes de la crise sanitaire. A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 3,19% à 22.327 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 3,35% à 2.626 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 3,62% à 7.774 pts. Le titre de Johnson & Johnson (+8%) s'est distingué à la hausse alors que le groupe travaille à la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19. Abbott Laboratories (+6,4%) a progressé aussi, après avoir reçu le feu vert des autorités sanitaires pour son test de diagnostic rapide du virus.

Depuis les plus bas du lundi 16 mars, le Dow Jones a désormais repris 20%, le S&P 500 plus de 17% et le Nasdaq a rebondi de plus de 13%. Dans un marché volatil, le Dow Jones a successivement affiché sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2009 (-17%), puis la semaine dernière sa plus forte hausse depuis 1938 (+12,8%). Les experts sont partagés sur le caractère durable de la reprise, certains comme JP Morgan Chase estimant que le pire est sans doute passé, mais d'autres mettant en garde contre une possible rechute, tant que la crise sanitaire continuera de s'aggraver...

"L'indice de la peur" retombe

L'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", continue de se détendre, retombant lundi de 13% à 57 points, revenant sous les 60 points, après avoir franchi des records à plus de 85 il y a deux semaines.

Malgré la hausse rapide du nombre de cas de coronavirus aux Etats-Unis, les marchés financiers ont été rassurés par l'ampleur des engagements pris par la Réserve fédérale et d'autres banques centrales, ainsi que par les gouvernements en vue d'amortir autant que possible le choc du coronavirus sur l'économie mondiale.

Vendredi soir, Donald Trump a ainsi promulgué le vaste plan de soutien de 2.200 milliards de dollars adopté par le Congrès pour faire face au coronavirus. Ce plan sans précédent, qui s'élève à plus de 10% du PIB annuel des Etats-Unis, prévoit notamment 500 milliards de dollars pour soutenir les entreprises industrielles les plus affectées via des prêts ou des subventions, ainsi que 500 Mds$ d'aides directes pour les Américains. Ces derniers recevront des chèques de 1.200$ par personne, plus 500$ par enfant à charge, dans la limite d'un plafond de revenus...

Mesures de restriction prolongées jusqu'au 30 avril aux Etats-Unis

Pendant le week-end, le président américain Donald Trump a pris la mesure de l'ampleur de la pandémie, en reportant au 30 avril la perspective d'une levée des mesures de distanciation sociale prises au niveau fédéral. Précédemment, le président avait paru bien trop optimiste en se disant favorable à la fin de ces mesures dès le 12 avril, jour du dimanche de Pâques.

Donald Trump avait décrété le 13 mars dernier l'état d'urgence sanitaire aux Etats-Unis, mais il s'est refusé à appeler à un confinement au niveau national, estimant que le coup d'arrêt donné à l'économie risquait d'être plus dommageable que la maladie elle-même. De nombreux gouverneurs, notamment en Californie et à New York, sont allés au-delà des préconisations de Washington pour restreindre les déplacements de leurs citoyens.

Le pétrole en folie

Les cours du pétrole qui ont de nouveau dégringolé lundi, le prix du brut léger américain WTI passant même sous la barre symbolique des 20$ le baril en séance, tentent un rebond ce mardi à 21$. Le Brent pointe à 22,90$. Face à cette situation qui met en péril de nombreuses sociétés pétrolières américaines, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone sur ce sujet hier. Selon le Kremlin, les deux dirigeants se sont mis d'accord pour que des responsables américains et russes du secteur de l'énergie se rencontrent afin de discuter de l'effondrement du marché pétrolier mondial.

Peu avant son entretien avec son homologue russe, Donald Trump a estimé que l'Arabie saoudite et la Russie étaient "toutes les deux devenues folles" en se lançant dans une guerre des prix. "Je n'aurais jamais pensé dire qu'il nous faut une augmentation du prix du pétrole, parce que c'est le cas", a commenté le président américain sur Fox News.

Le 13 mars dernier, en marge de la déclaration de l'urgence nationale face à la pandémie de coronavirus, le président américain avait annoncé que les Etats-Unis allaient acheter une grande quantité de pétrole pour renforcer leurs réserves stratégiques d'or noir. Une mesure destinée à soutenir les compagnies pétrolières américaines, dont les cours de Bourse ont plongé depuis le déclenchement d'une guerre des prix...

Sur les devises, l'euro se stabilise sur les 1,10 ce matin, sans grand changement à 1,1015/$ entre banques.