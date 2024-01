Marchés : du lourd la semaine prochaine

(Boursier.com) — La saison des trimestriels/annuels va monter en intensité la semaine prochaine en Europe. Dans l'industrie des semi-conducteurs, ASML Holding et STMicroelectronics passeront sur le gril après la publication encourageante de TSMC jeudi. L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle stimule la demande de puces et devrait permettre au secteur de rebondir malgré les tensions persistantes entre Washington et Pékin. SAP, un indicateur clef de l'industrie mondiale du logiciel, et les Scandinaves Ericsson et Nokia seront également suivis avec attention. Dans le luxe, LVMH sera comme à l'accoutumée scruté de près, tout comme AB Foods (propriétaire de Primark) et Remy Cointreau sur le front de la consommation et Swedbank du côté des banques.