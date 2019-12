Marchés : Donald Trump fait plier le CAC 40

Marchés : Donald Trump fait plier le CAC 40









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La hausse matinale semble bien loin sur le marché parisien... la faute à Donald Trump. Une fois de plus, le président américain a mis le feu aux poudres. Sur Twitter tout d'abord, le locataire de la Maison Blanche a fait part de son intention de rétablir les droits de douane sur l'acier et l'aluminium en provenance du Brésil et d'Argentine, deux pays qu'il accuse d'orchestrer une "dévaluation massive" de leur monnaie : "Le Brésil et l'Argentine ont présidé à une dévaluation massive de leurs monnaies, ce qui n'est pas bon pour nos agriculteurs. Par conséquent, dès maintenant, je vais restaurer les Tarifs sur tout l'Acier et l'Aluminium de ces pays livré aux USA...".

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Une déclaration de Wilbur Ross sur la 'Fox' est ensuite venue plomber un peu plus l'ambiance puisque le secrétaire américain au Commerce a affirmé que Donald Trump augmentera les tarifs douaniers sur les produits chinois si Washington et Pékin ne parviennent pas à conclure un accord commercial : "Eh bien, vous avez une date limite logique qui est le 15 décembre... Si rien ne se passe d'ici là, le président a dit clairement qu'il relèverait les tarifs".

De quoi faire plonger le CAC40 de près de 2% à moins d'une heure de la clôture à Paris.