Marchés : des investisseurs trop optimistes ?

(Boursier.com) — Les marchés boursiers continuent à progresser ce lundi à l'image du CAC40 qui s'adjuge encore plus de 1% et affiche désormais près de 700 points de gains par rapport à son point bas du 5 juillet. Alors que peu d'observateurs avaient anticipé un tel sursaut, les équipes de Morgan Stanley et Goldman Sachs affirment que la baisse des perspectives de bénéfices est en contradiction avec ce copieux rebond des indices. Selon elles, les marges bénéficiaires des entreprises se contracteront l'année prochaine compte tenu des pressions incessantes sur les coûts. Selon Michael J. Wilson, stratégiste chez MS cité par 'Bloomberg', "la meilleure partie du rallye est terminée".

"Alors que les prix au consommateur final continuent d'augmenter à un rythme rapide, les prix pour les producteurs augmentent deux fois plus vite". Les attentes des analystes concernant l'expansion des marges jusqu'en 2023 sont "irréalistes en raison des pressions persistantes sur les coûts et D4une baisse de la demande", précise ainsi le spécialiste. Bien qu'il pense que l'inflation a atteint un sommet et "baissera probablement plus vite que ne le prévoit actuellement le marché", cela n'augure toujours rien de bon pour les marchés boursiers, car cela réduira le levier d'exploitation et pèsera sur les bénéfices des entreprises. "Nous pensons qu'il est prématuré de sonner le feu vert simplement parce que l'inflation a atteint son maximum".

Même son de cloche chez David J.Kostin. Le stratège de GS affirme que la hausse des coûts des intrants réduira les marges bénéficiaires l'année prochaine, même si les revenus continueront d'augmenter, bien qu'à un rythme plus lent. Il s'attend désormais à ce que les marges nettes chutent de 25 points de base en 2023, avec une contraction dans tous les secteurs, menée par les matériaux, l'énergie et les soins de santé.