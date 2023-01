Marchés : des cibles potentielles d'OPA en 2023

(Boursier.com) — 2023 , année du retour en grâce pour les opérations de M&A ? Malgré la hausse des coûts d'emprunt, les faibles valorisations de nombreux acteurs rendent à nouveau probables de belles opérations de fusion-acquisition au cours des prochains mois. En Europe, une enquête menée par 'Bloomberg' auprès de 21 bureaux de M&A, d'analystes, de courtiers et gestionnaires de fonds montre que la société spécialisée dans les paris sur internet Entain, le spécialiste des logiciels bancaires Temenos et Vivendi sont perçus comme les candidats les plus probables à un rachat.

Le groupe français est d'autant plus dans le radar des opérateurs depuis que Bolloré, qui détient une participation de 29%, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de demander au régulateur de l'exempter de faire une offre publique d'achat sur Vivendi s'il franchissait le seuil des 30%... "La perspective de prise de contrôle de Vivendi par son actionnaire de référence Bolloré sera très probablement un sujet clé vers la fin du premier semestre", affirme Geoffroy Le Guyader, chez Kepler Cheuvreux.

Parmi les autres cibles potentielles citées par les personnes interrogées par l'agence figurent Atos, Burberry et Playtech. L'ESN a d'ailleurs débuté le nouvel exercice sur les chapeaux de roue avec un titre qui affiche un gain d'environ 21% depuis le premier janvier. L'action de la société désormais dirigée par Nourdine Bihmane est portée par des rumeurs d'une prise de participation minoritaire d'Airbus au capital d'Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos, que le groupe va scinder.

Burberry est de son côté à nouveau au centre des spéculations alors que la firme britannique serait la seule entreprise de luxe du FTSE 100 qui 'semble mûre' pour du M&A. Enfin, le développeur de logiciels de jeux en ligne Playtech a suscité l'intérêt de plusieurs acteurs dans le passé, la dernière de TTB Partners en juillet 2022, et devrait à nouveau être sollicité en 2023.

A un degré moindre, Aéroports de Paris, Darktrace, Elementis, Moncler, Qiagen, Telenet et Whitbread sont également vus comme de potentielles cibles.