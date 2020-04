Marchés : début de semaine en nette progression en Asie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La tendance est au rebond ce lundi matin sur les marchés de la zone Asie-Pacifique, dans le sillage de la Bourse de Tokyo qui remonte de 3,1%, suivi de Seoul en progression de 3% et de Singapour qui gagne 2,6% devant Hong Kong (+0,8%). Sydney rebondit même de 4,2%, alors que les marchés de Shanghai et de Bombay sont fermés aujourd'hui.

Les signes d'amélioration concernant la crise sanitaire en provenance d'Europe encouragent quelques achats à bon compte en ce début de semaine, en revanche la tendance reste irrégulière sur le marché du pétrole avec un baril de Brent en rechute de 3% à 33,50$. Les cours de l'or noir avaient repris environ 40% depuis leurs plus bas de lundi dernier, où le cours du WTI était tombé en séance sous le seuil des 20$ le baril. Les prix du pétrole avaient perdu auparavant les deux-tiers de leur valeur au 1er trimestre, plombés par la crise du Covid-19 et par la guerre des prix déclenchée début mars entre l'Arabie saoudite et la Russie.

Jeudi dernier, Donald Trump avait réveillé le marché du brut en annonçant que l'Arabie saoudite et la Russie avaient accepté de réduire leur production de 10 millions de barils par jour, ce qui représente environ 10% de la demande mondiale avant la crise du coronavirus. La une réunion de l'Opep+, ouverte à d'autres pays producteurs, qui prévue ce lundi par vidéoconférence pour préciser les mesures à prendre pour soutenir les cours a en revanche été repoussée à jeudi, de quoi calmer quelques peu les ardeurs des acheteurs et expliquer le reflux des cours de ce tout début de semaine.

Poussée record du chômage aux Etats-Unis

Rappelons que la Bourse de New York a terminé la semaine dernière en repli, après l'annonce de la destruction de plus de 700.000 emplois aux Etats-Unis en mars, en raison des mesures de restriction prises pour faire face au coronavirus Covid-19. Ce chiffre est d'autant plus inquiétant qu'il est sous-estimé, les données de mars ayant été arrêtées au 12 mars, avant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire aux Etats-Unis.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 1,69% à 21.052 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 1,51% à 2.488 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a glissé de 1,53% à 7.373 pts. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont reculé respectivement de 2,7%, 2% et 1,7%, même si l'agitation des deux précédentes semaines s'est quelque peu calmée.

La volatilité, mesurée par l'indice Vix (aussi appelé "l'indice de la peur") est ainsi revenue sous 50 points, à 47 (-7,6%) vendredi soir, après avoir dépassé les 85 points (un record) il y a deux semaines.

Vers un taux de chômage à deux chiffres outre-Atlantique

Après le rebond boursier de jeudi lié aux pétrolières, les investisseurs analysent les chiffres de l'emploi en mars publiés vendredi. Ces chiffres, qui portent sur un mois glissant arrêté au 12 mars, montrent que l'économie américaine a détruit 701.000 emplois, mettant ainsi fin à une série de 113 mois de créations d'emploi, soit 9 ans et 5 mois, un record... Le taux de chômage a bondi de 3,5% en février à 4,4% en mars.

Les analystes soulignent que ces chiffres ne montrent qu'une partie des dégâts infligés par le coronavirus au tissu économique américain, les pertes d'emplois s'étant brutalement accélérées après le 13 mars, date à laquelle Donald Trump a décrété l'"urgence nationale" face à la pandémie de Covid-19.

Les données hebdomadaires portant sur les deux semaines s'achevant le 28 mars ont ainsi fait état de 10 millions de demandes nouvelles d'inscriptions au chômage, un record absolu qui témoigne de la violence du choc infligé par le Covid-19. Les économistes estiment que le taux de chômage devrait rapidement dépasser les 10% pour passer à 15%, voire davantage d'ici à juin...

Vaste plan de départs volontaires chez Boeing

En mars, les secteurs les plus touchés par les pertes d'emploi sont sans surprise ceux de l'hôtellerie et des loisirs (-459.000 postes), suivis par les services aux entreprises (-52.000 postes) et les ventes de détail (-46.200 postes). Pour les détaillants, ce chiffre est amené à exploser, la plupart des chaînes de magasins de produits non alimentaires ayant annoncé des mises au chômage à partir de la fin mars.

Parmi les dernières entreprises à annoncer des mesures sur l'emploi figure Boeing, qui va proposer à ses plus de 150.000 employés un plan de départs volontaires, avec notamment des départs en retraite anticipée, afin de compenser l'impact financier de la crise du coronavirus.

Sur le marché des changes, L'euro pointe sur les 1,0830/$ entre banques ce lundi matin. La Livre Sterling revient sur les 1,1350/Euro, alors que Boris Johnson a été hospitalisé hier soir à Londres après une semaine de fièvre élevée liée à une infection au Covid-19. L'once d'or cote 1.630$, stable ce matin.