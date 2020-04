Marchés : début de semaine en hausse en Asie

(Boursier.com) — Le début de semaine est positif dans la zone Asie-Pacifique ce lundi, encouragé par l'amélioration de la situation internationale sur le front de la pandémie de Covid-19, en particulier en Europe. Les indices boursiers pointent dans le vert à l'image de la Bourse de Tokyo qui grimpe de 2,7%, suivie par Hong Kong (+2,2%), Taiwan (+2,2%) et Bombay (+2,1%). La progression est de 1,9% à Seoul et de 1,7% à Singapour. Sydney remonte de 1,3% et Shanghai reprend 0,6%.

La Bourse de New York avait terminé la semaine passée en hausse vendredi, les investisseurs continuant d'espérer que le pire est bel et bien passé malgré une forte hausse des décès liés au Covid-19 aux Etats-Unis dans certains Etats, en particulier dans l'Est du pays... Les valeurs technologiques ont aussi soutenu la cote et la confiance des consommateurs américains s'est dégradée légèrement moins que prévu en avril...

A la clôture, l'indice Dow Jones s'est avancé de 1,11% à 23.775 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 1,39% à 2.836 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a progressé de 1,65% à 8.634 pts. Sur l'ensemble de la semaine dernière, les trois indices américains ont cependant reculé, notamment sous le poids de l'effondrement des cours du pétrole. Le DJIA a cédé 1,9% sur 5 séances, tandis que le S&P 500 a baissé de 1,3% et que le Nasdaq a limité les dégâts avec un repli de 0,4%.

Les marchés européens avaient pour leur part terminé la semaine en recul, dans la foulée d'un sommet européen qui n'est pas parvenu à établir les modalités précises d'un plan de relance d'environ 1.000 milliards d'euros. L'Allemagne et ses alliés continuent de refuser toute mutualisation de la dette qui serait émise pour aider les pays les plus touchés par la pandémie...

Aux Etats-Unis, la chambre des représentants a adopté jeudi soir une rallonge de 484 milliards de dollars pour soutenir les PME en difficulté et les hôpitaux américains face à la crise du coronavirus. Le texte, qui complète le plan de 2.200 Mds$ voté fin mars, a été promulgué dans la foulée par Donald Trump...

Déconfinement, mode d'emploi

Les pays occidentaux planchent actuellement sur la meilleure façon de lever le confinement progressivement sans provoquer une seconde vague de contamination. En France Edouard Philippe doit dévoiler sa méthode demain mardi, alors que le retour à l'école va s'opérer progressivement au cours du mois de mai. Dans les entreprises, le télétravail sera largement privilégié pour le pas engorger les transports et aider à respecter les gestes barrière dans le cadre professionnel. La date de réouverture des cafés, restaurants et salles de spectacle ne sera pas connue avant la fin mai... Concernant un potentiel traitement de la maladie, les investisseurs ont été déçus la semaine dernière par des informations de presse faisant état de résultats décevants de l'antiviral remdesivir de Gilead Sciences dans la lutte contre le coronavirus Covid-19... Une étude préliminaire avait à l'inverse fait état de résultats prometteurs d'essais cliniques de cette même molécule sur des patients américains. La presse a évoqué l'échec d'un essai clinique, en citant un "document de travail provisoire publié accidentellement" par l'OMS...

De son côté, Donald Trump a alimenté la polémique en suggérant des traitements improbables contre le coronavirus. Le président américain a évoqué lors de sa conférence de presse quotidienne l'idée d'ingérer ou d'injecter des désinfectants dans le corps humain ou encore de soumettre le corps à des rayonnements UV... Ses propos ont consterné la communauté scientifique et ont amené le groupe britannique Reckitt Benckiser (marques Dettol et Lysol) à publier un communiqué pour mettre en garde les utilisateurs de ses produits désinfectants contre de telles pratiques... Le président américain a ensuite fait machine arrière en expliquant qu'il se voulait sarcastique...

Le pétrole sous surveillance après le krach

Sur les marchés pétroliers, si un certain calme est revenu à l'issue d'une folle semaine marquée par un nouveau krach sur les prix du baril et une cotation tombée furtivement dans le négatif sur les échéances de mai pour le WTI américain, la tendance est toujours lourde avec un cours proche des 15$ et un Brent de la mer du nord collé aux 20$ le baril. Les cours restent ainsi à leurs plus bas niveaux depuis mars 1999, il y a 21 ans, pour le WTI, et depuis février 2002 pour le Brent.

Le rebond technique du pétrole qui a suivi le plongeon du brut a été favorisé par un regain de tension entre les Etats-Unis et l'Iran, Donald Trump ayant menacé mercredi Téhéran de détruire les navires iraniens susceptibles de "harceler" ceux des Etats-Unis dans le Golfe.

L'or reste ferme

De son côté, l'or pointe fermement ce lundi matin à 1728$, en hausse de près de 14% depuis le début de l'année.

Les marchés tentent toujours de mesurer l'ampleur et la durée de la récession mondiale provoquée par les mesures prises pour lutter contre le coronavirus Covid-19. Le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) ont exhorté les gouvernements "à s'abstenir d'imposer ou d'intensifier les restrictions à l'exportation", pour éviter que l'économie mondiale ne s'embourbe dans la récession.

Les pays doivent aussi "oeuvrer pour supprimer rapidement celles mises en place depuis le début de l'année", ont recommandé les deux institutions dans un communiqué commun. Elles ont mis en particulier en garde contre la tentation de prendre des mesures protectionnistes sur des biens clés pendant cette crise sanitaire comme les médicaments ou les biens alimentaires. "Ce qui a du sens dans une situation d'urgence isolée peut être gravement préjudiciable dans une crise mondiale", ont-elles souligné. "Prises ensemble, les restrictions à l'exportation peuvent être dangereusement contre-productives". Sur les devises, l'euro reste stable à 1,0845/$ entre banques.