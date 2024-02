Marchés : cocktail magique ?

(Boursier.com) — La hausse des actions dans le domaine de l'intelligence artificielle et l'optimisme quant à la croissance économique à un moment où la politique monétaire s'assouplit sont les ingrédients d'une "sauce magique" pour générer davantage de gains sur les marchés boursiers, selon Michael Hartnett, stratège phare de Bank of America. Le spécialiste affirme qu'un " bébé bulle " ('baby bubble') dans l'IA est en train de " grandir ". Une reprise de l'activité commerciale aux États-Unis, au moment même où la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt, est également de bon augure pour que le S&P 500 continue d'atteindre de nouveaux sommets, selon Michael Hartnett cité par 'Bloomberg'.

Déjà en forte hausse sur des anticipations de baisse de taux de la Fed, les marchés boursiers ont reçu un nouvel électrochoc cette semaine avec la publication époustouflante de Nvidia, la star actuelle de Wall Street. Les 'Magnificent Seven' - Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon.com, Meta Platforms, Alphabet et Tesla - sont responsables de plus de 60% des gains du S&P 500 au cours des 12 derniers mois, souligne M.Hartnett.

L'indicateur "Bull & Bear" de BofA est resté à 6,6 au cours de la dernière semaine, se situant en "territoire haussier", mais la banque estime qu'il n'était pas exagérément tendu. Sur une échelle de 10, une valeur supérieure à 6 correspond à une tendance haussière et une valeur inférieure à 5 à une tendance baissière. "Le positionnement n'est pas encore extrêmement haussier, mais cela ne devrait pas tarder", affirme BofA.