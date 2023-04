Marchés : Citi préfère les actions américaines à leurs homologues européennes

(Boursier.com) — Wall Street en premier lieu. Les stratèges de Citi préfèrent les actions américaines à leurs homologues européennes. L'Europe est un marché plus cyclique, tandis que les États-Unis ont tendance à se comporter de manière plus défensive que les autres marchés pendant les périodes de ralentissement, voire de contraction, des BPA, expliquent les équipes de la banque citées par 'Bloomberg'. Selon elles, le S&P 500 a battu le Stoxx 600 dans chacune des six dernières périodes de contraction majeure des BPA aux Etats-Unis. Ainsi, alors que les États-Unis devraient entrer en récession au quatrième trimestre, les actions et les bénéfices européens seront sous pression, même si le PIB européen s'en sort mieux.

Les stratèges apprécient néanmoins les actions européennes présentant une exposition élevée/cyclique aux États-Unis, notamment LVMH, Assa Abloy et BP, ainsi que celles présentant une exposition élevée/défensive telles que Novo Nordisk, Nestlé et Vestas. Ils supposent par ailleurs que certaines sociétés fortement exposées aux États-Unis pourraient être gagnantes à plus long terme, bénéficiant de la politique américaine, et notamment de la loi sur la réduction de l'inflation. Ils citent en particulier les secteurs de l'assurance et des matières premières.

Si Citi privilégiait les actions du Vieux continent en début d'année, la banque est passée 'neutre' sur l'Europe au mois de mars, et favorise depuis Wall Street.