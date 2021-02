Marchés : Citi juge "très plausible" une baisse de 10% de Wall Street

(Boursier.com) — Citigroup calme le jeu. Le responsable de la stratégie des marchés américains de la banque juge "très plausible" un repli de 10% de Wall Street. "Notre prudence actuelle se justifie par plusieurs facteurs, y compris des lectures de sentiments bouillonnantes, des niveaux de valorisation tendus et une dynamique de révision des bénéfices en baisse", explique Tobias Levkovich. "Avec un potentiel de hausse limité, même par rapport aux objectifs les plus optimistes du consensus, une position neutre est réaliste".

Citigroup a un objectif de fin d'année de 3.800 points pour le S&P 500 et l'équipe de stratégie s'attend à ce que l'indice se négocie dans une fourchette de 3.600 à 4.000 pts. L'indice large a fini en baisse de 0,06% à 3.932 pts hier soir à la clôture, proche de ses plus hauts historiques enregistrés vendredi.

"Bien qu'ils puissent reculer de 10 à 20% (ndlr : les indices), nous n'envisageons pas un effondrement de plus de 50%", note toutefois le spécialiste. Selon lui, les actions américaines ne sont en effet pas dans une bulle et les comparaisons avec le début des années 2000 ne sont pas valables car l'économie sort, et non entre, d'une récession et la Réserve fédérale n'augmente pas les taux".