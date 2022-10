Marchés : CAC40, banques, Bitcoin, à quoi s'attendre dans les prochains mois ?

(Boursier.com) — CAC40 , économie, Banques centrales, inflation, cryptomonnaies. Tour d'horizon des principaux sujets du moment avec Karl Toussaint du Wast, co-fondateur de Netinvestissement. L'entrepreneur se dit tout d'abord "très étonné" que le CAC40 tienne aussi bien : le marché français a mieux résisté que Wall Street en 2022. Maintenant et globalement, l'environnement marqué par une forte inflation et des hausses de taux sensibles est plutôt préjudiciable à court terme pour les actions. L'indice parisien devrait encore baisser d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas une chute brutale mais un repli lent qui aboutit à une baisse de 20/25% sur l'année, mais avec une perspective de reprise économique sur 2023 qui est supérieure à ce qu'on pouvait imaginer précédemment. Même si l'hiver pourrait être un paramètre qu'on ne maitrise pas encore".

Au niveau sectoriel, "il y a un vrai point d'inquiétude depuis quelques jours du côté du secteur bancaire avec les rumeurs autour du Credit Suisse et de BNP. Rappelons-nous ce qu'il s'est passé en 2008. Ces deux banques étant systémiques, il va falloir suivre de très près comment ces dossiers seront gérés. C'est vraiment le secteur sur lequel il faut être vigilant. A l'inverse, la consommation se porte très bien, indépendamment de l'inflation, en Europe et de manière générale dans les pays occidentaux".

Du côté de l'activité économique, l'Allemagne va le plus souffrir en Europe en 2023 mais en France les prévisions de croissance sont encore positives. Le point d'incertitude concerne la manière dont la France et l'Europe vont assurer leur fourniture énergétique : 50% de l'industrie allemande dépend du gaz russe. Des usines ferment depuis plusieurs semaines faute de rentabilité. On ne peut pas prédire ce qu'il va se passer mais s'il n'y a pas de problème énergétique, il n'y aura pas de problème de récession en France. Je suis plutôt optimiste sur 2023 parce que l'économie va bien : des emplois sont créés, la consommation reste forte tout comme la demande. Les Banques centrales vont finir par réguler les taux car l'inflation ne va pas rester durablement aussi élevée. Beaucoup d'acteurs ont fait passer leurs hausses de prix sur le dos de la guerre en Ukraine. Cela dure un temps mais pas éternellement. Il va ainsi falloir sans doute encore patienter quelques mois mais la situation va finir par s'apaiser (hors énergie). In fine, cela se traduira par davantage de visibilité pour le marché et donc un nouvel élan haussier".

Sur le front des devises virtuelles, si le Bitcoin a subi une correction de 60% depuis novembre dernier il est depuis un moment résilient, souligne Karl Toussaint du Wast. "La reine des cryptos a testé tous les points de résistance et elle oscille entre 18.000 et 20.000$. Les cryptos comme les places boursières souffrent des taux élevés. Le Bitcoin pourrait encore baisser à court terme vers les 16.000/17.000$. Mais les marchés actions restent encore chèrement valorisés alors que le marché des cryptos est à un point très bas. Concomitamment à une baisse de l'inflation, une petite correction des marchés et un repli des taux devraient bien plus profiter au marché des cryptos". D'autant qu'il est important de noter que "ce marché est beaucoup plus contrôlé qu'il y a quelques temps, et donc désormais légitime pour les institutionnels (Blackrock a signé un partenariat cet été avec Coinbase pour investir dans les cryptos).

De la même manière, la technologie déployée par l'écosystème de la blockchain est de plus en plus employée dans les industries traditionnelles. La situation ressemble un peu à l'arrivée du Nasdaq dans les années 1980, c'est-à-dire un nouveau marché de nouvelles technologies. Il existe un momentum et un niveau de valorisation qui offrent un excellent point d'entrée", selon le spécialiste. "Un consensus se dégage au sein du secteur : voir repartir vivement le marché au printemps 2023 avec un Bitcoin qui pourrait atteindre les 100.000$.

Il y a aujourd'hui 21.000 cryptos, dont 20.930 reposent sur rien et donc ne valent rien. Mais c'était pareil en 2.000 lorsque de multiples sites internet ne valaient rien. Le marché s'est régulé par la suite. En revanche, les 40/50 plus importantes sont des sociétés utilisant une technologie informatique qui est employée par des entreprises qui payent des frais pour cela. Ce sont des groupes (hors Bitcoin) qui travaillent et qui développement des solutions. Ripple, par exemple, est un véritable concurrent des systèmes interbancaires. 160 banques dans le monde utilisent la technologie Ripple pour faciliter, fluidifier, accélérer les transactions. Il y a un apport technologique réel derrière les 20/30 premières cryptos qui vont véritablement profiter de la reprise du marché en 2023".