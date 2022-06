Marchés : Bridgewater parie gros contre les actions européennes

(Boursier.com) — Bridgewater Associates mise gros sur une poursuite de la baisse des marchés actions européens. Selon les données compilées par 'Bloomberg', le plus grand fonds d'investissement alternatif au monde a des positions courtes sur plus de 10,5 milliards de dollars d'actions européennes, soit près du double du montant de la semaine précédente. Le fonds fondé par Ray Dalio a notamment vendu à découvert 28 entreprises avec des positions short supérieures à 500 millions de dollars sur ASML Holding, TotalEnergies, Sanofi ou encore SAP.

Dans une interview accordée à 'Bloomberg TV' la semaine dernière, Greg Jensen, le co-directeur des investissements de la société, a déclaré que la vente d'actions était encore faible par rapport au rallye observé au cours de la dernière décennie et que des mouvements plus importants en Europe et aux États-Unis était encore possible. Il a refusé de commenter les paris européens de Bridgewater. Il est par ailleurs difficile de savoir si ces paris visent simplement à tirer profit de la baisse des actions ou s'ils font partie d'une stratégie de couverture plus large au sein de l'entreprise, qui utilise des modèles quantitatifs pour investir.

Bridgewater n'avait en tous cas plus construit une position vendeuse aussi importante en Europe depuis 2020 et l'éclatement de la pandémie. D'autant que les positions short de Bridgewater pourraient être encore plus conséquentes puisque les fonds spéculatifs ne sont tenus de divulguer que leurs plus gros paris.