Marchés / bilan hebdomadaire : le CAC progresse légèrement, OPA en soutien

(Boursier.com) — Les craintes sanitaires, ainsi que celles concernant l'inflation, auront finalement encore été surmontées cette semaine... Le CAC40 gagne 0,66% pour terminer à 6.612 pts. Malgré la nouvelle vague épidémique de covid-19 qui se propage aux Etats-Unis via le variant Delta, la tendance a été soutenue par les publications d'entreprises souvent meilleures que prévu, ainsi que par les opérations financières qui se multiplient. Une recette qui fonctionne aussi à Wall Street...

A Paris, le thème des OPA bat son son plein avec Iliad qui va faire l'objet d'une offre à 182 Euros par son fondateur Xavier Niel. La veille, le groupe de conseil Akka a fait l'objet d'une offre d'Adecco avec une belle prime à la clé...

ECO ET DEVISES

Les marchés surmontent donc pour le moment leurs craintes concernant la crise sanitaire et les variants... Le soutien confirmé de la Banque centrale européenne et de la FED a encore joué favorablement.

Côté indicateurs, l'économie française a affiché une croissance de 0,9% au deuxième trimestre, après être finalement restée stable sur les trois premiers mois de l'année - une progression supérieure aux attentes qui lui permet de se rapprocher du niveau qui était le sien avant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, selon les premiers résultats publiés vendredi par l'Insee.

Plus tôt cette semaine, la Fed n'a pas vraiment surpris, signalant son désir d'observer encore les nouveaux développements économiques avant d'éventuellement entamer le 'tapering', réduction de ses achats d'actifs obligataires actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels. La banque centrale américaine admet des progrès en direction de ses objectifs, mais le Comité monétaire "continuera de mesurer ces progrès lors des prochaines réunions". En particulier, la Fed veut observer une nouvelle et forte amélioration du marché de l'emploi avant de considérer un début de resserrement monétaire. Jerome Powell a pour sa part précisé que le 'tapering' pourrait intervenir lors de ces prochaines réunions. La Fed a par ailleurs confirmé qu'elle considérait transitoire la poussée de l'inflation, qui s'expliquerait par des facteurs temporaires. Powell souligne ainsi que "la Fed n'a pas de pression pour prendre de quelconques décisions immédiates".

La lecture avancée du PIB américain du deuxième trimestre 2021 est ressortie en expansion au rythme de 6,5%, contre 8,4% de consensus de marché et 6,3% sur le trimestre antérieur (révisé de 6,4%). Le rapport du jour du Département américain au Commerce fait aussi ressortir une progression au rythme de 11,8% des dépenses de consommation, ce qui ressort supérieur aux anticipations. L'indice des prix 'core PCE' a grimpé sur un rythme de 6,1% au second trimestre. La solidité des dépenses de consommation et des investissements d'entreprises a soutenu la croissance trimestrielle, tandis que la forte baisse des stocks liée aux tensions sur la chaîne d'approvisionnement a pesé...

L'euro remonte proche des 1,19/$ entre banques. Le pétrole consolide sur les 76$ le brent. Le bitcoin pointe sous les 39.000$.

LES VALEURS

AKKA s'envole de 106% dans la foulée de l'offre de rachat d'Adecco et Iliad grimpe de 54% après l'annonce de l'OPA de Xavier Niel à 182 euros

Vetoquinol : +19% après ses comptes, suivi de Alten (+17%) qui profite de ses semestriels pour battre un record boursier

Lagardere rebondit de 12% sur l'amélioration des comptes du groupe avec SergeFerrari et Catana (+11%)

Interparfums : +9% suivi de Europcar qui va faire l'objet d'un rachat à Volkswagen à 0,50 euro pièce

Groupe Gorgé : +8% fait partie des gagnants des publications semestrielles avec Cegedim, Delta Plus et Sword

Manitou : +7% avec Assystem et Eurazeo

Danone : +6% en compagnie de Capgemini et de BioMerieux

Vallourec : +5% avec Arkema, Airbus qui a revu en hausse ses prévisions annuelles

A la baisse, Navya rechute de 10% suivi de FDJ (-9%) et de Eutelsat (-8%)

Balyo : -7% avec AB Science, Inventiva

EDF : -5% avec d'autres valeurs industrielles comme Alstom, Faurecia, Spie (-3%) et Air Liquide