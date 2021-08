Marchés / bilan hebdomadaire : +3% !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les craintes sanitaires, ainsi que celles concernant l'inflation, auront finalement encore une fois été facilement surmontées cette semaine... Le CAC40 gagne ainsi 3% pour terminer à 6.816 pts à moins de 2% de ses records absolus de l'année 2000 ! Malgré la nouvelle vague épidémique de covid-19 qui se propage aux Etats-Unis via le variant Delta, la tendance a encore été soutenue par les publications d'entreprises souvent meilleures que prévu, ainsi que par les opérations financières qui se multiplient, sans parler des rumeurs d'OPA comme celle sur Atos qui tourne actuellement dans les salles de marché. Une recette qui fonctionne aussi à Wall Street qui vient de battre un double record sur le S&P et le Nasdaq...

ECO ET DEVISES

Les marchés surmontent donc pour le moment leurs craintes concernant la crise sanitaire et les variants... Le soutien confirmé de la Banque centrale européenne et de la FED a encore joué favorablement malgré les avertissements récents venant de certains membres de la banque américaine et anglaise.

L'économie américaine a créé 943.000 emplois au mois de juillet, soit plus que les 870.000 prévue, le taux de chômage retombant à 5,4%, contre 5,7% anticipé par le consensus de marché. Un peu plus tôt cette semaine, le gouverneur de la Fed Christopher Waller avait annoncé que la banque centrale US pourrait commencer à réduire son programme d'achat d'actifs d'ici octobre si les deux prochains rapports sur l'emploi montraient chacun de 800.000 à 1 million de créations d'emplois, comme il le prévoyait...

Du côté des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à 10 ans remonte à 1,2535% après avoir chuté mercredi au plus bas depuis février, à 1,127%.

Le dollar reprend 0,5% contre un panier de devises internationales soutenu par la hausse des rendements des Treasuries et l'euro recule de retour sous les 1,18 dollar.

Le marché du pétrole affiche un repli de plus de 5% sur l'ensemble de la semaine sur les craintes de rechute économique en Asie à cause de la propagation du variant Delta.

LES VALEURS

Devoteam grimpe de plus de 15% avec X-Fab et SII (+11%) parmi les dossiers technologiques

Eurofins grimpe de 11% après le relèvement de ses prévisions annuelles

Manitou prend 10% avec les industrielles CGG (+9%), Renault et Saint-Gobain

Société Générale : +9% après de bons semestriels, suivi de AXA pour la même raison

Neurones : +7% avec SQLI et Atos dans le compartiment informatique

Valeo : +5% avec Essilor et SES

LVMH : +4% en compagnie de Carrefour, Hermes, Air France KLM

A la baisse, AB Science redonne 20% suivi de Verimatrix (-16%) et de Erytech

Inventiva : -15% avec Latecoere (-10%)

Guillemot : -9% suivi de Neoen, DBV

Ubisoft : -6% avec Aramis et Vallourec

Virbac : -5% suivi de S30, Coface, Aubay, Vilmorin, Xilam, Korian (-4%)

Seb : -3% suivi de Haulotte, Orpea, Accor et Mersen (-2%)