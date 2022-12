Marchés : attention aux perspectives de baisse de bénéfices des entreprises

(Boursier.com) — Semaine d'inflation et de réunion de Réserve fédérale. Deux facteurs clefs pour l'avenir des marchés financiers. Mais pour certains des stratèges les plus éminents de Wall Street, c'est la perspective de futures révisions à la baisse des bénéfices qui constitue la plus grande inquiétude pour les actions.

"Le dernier chapitre de ce marché baissier concerne la trajectoire des estimations de bénéfices, qui sont beaucoup trop élevées", affirme Michael Wilson chez Morgan Stanley. La lecture de l'indice des prix à la consommation et la réunion de la Fed sont "les nouvelles d'hier", affirme le stratège, dans une note reprise par 'Bloomberg'. La flambée de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont jusqu'à présent été au coeur des préoccupations des investisseurs, et cela devrait rester le cas, du moins à court terme.

Mercredi, la Fed devrait rehausser son taux directeur de 50 points de base dans une fourchette de 4% à 4,5%, la plus élevée depuis 2007, et signaler de nouvelles hausses au début de 2023. La veille, l'indice des prix à la consommation de novembre devrait montrer que même si l'inflation ralentit, elle reste trop forte.

À plus long terme, Michael Wilson s'attend à un environnement très difficile pour les bénéfices en 2023, car "les coûts resteront élevés et les prix reçus par les entreprises chuteront". Son homologue de Goldman Sachs, David Kostin, est du même avis, affirmant que les marges pourraient peser plus que prévu sur les estimations. Son équipe n'anticipe aucune appréciation des bénéfices et donc du S&P 500 l'année prochaine. Il table sur un S&P à 4.000 points fin 2023, tandis que M.Wilson s'attend à ce qu'il termine l'année prochaine à 3.900 pts, ce qui correspond à peu près aux niveaux actuels.

Si une enquête informelle menée par 'Bloomberg' auprès de 134 gestionnaires de fonds a montré que certains des plus grands investisseurs mondiaux prévoient une hausse d'environ 10% des places boursières l'année prochaine, "de nombreux investisseurs ont une perspective pour le marché plus baissière que nous", avertit D.Kostin. Alors qu'il table sur un atterrissage en douceur de l'économie en 2023, les rendements des actions seraient pires que prévu si l'économie américaine venait à entrer en récession.