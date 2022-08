Marchés : 5 groupes publics chinois vont quitter Wall Street

(Boursier.com) — Cinq des plus grandes entreprises publiques chinoises vont quitter Wall Street alors que Pékin et Washington n'ont toujours pas trouvé d'accord permettant aux régulateurs américains d'inspecter les audits des entreprises chinoises. China Life Insurance, PetroChina, China Petroleum & Chemical, Aluminum Corp of China et Sinopec Shanghai Petrochemical ont ainsi successivement fait part de leur intention de sortir du marché boursier américain. La Chine continentale et Hong Kong sont les deux seules juridictions au monde qui n'autorisent pas les inspections du Public Company Accounting Oversight Board, les responsables invoquant des problèmes de sécurité nationale et de confidentialité.

Les États-Unis et la Chine sont en désaccord depuis deux décennies sur le fait d'autoriser les inspecteurs américains à accéder aux documents de travail d'audit des entreprises chinoises, rappelle 'Bloomberg'. Alors que les responsables des deux parties tentent de parvenir à un compromis (le Congrès US a fixé une deadline à 2024), les spéculations se multiplient selon lesquelles une solution pourrait impliquer que des entreprises que Pékin juge sensibles quittent volontairement les marchés américains. "Ces entreprises publiques appartiennent à des secteurs stratégiques et sont réputées pour avoir accès à des informations et des données que le gouvernement chinois peut hésiter à donner accès aux régulateurs étrangers", explique Redmond Wong, stratège chez Saxo Markets.

La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a déclaré dans un communiqué que les plans de radiation étaient basés sur les préoccupations commerciales des entreprises. Environ 300 entreprises basées en Chine et à Hong Kong - avec une capitalisation de plus de 2.400 milliards de dollars - risquent d'être expulsées des bourses américaines alors que la Securities and Exchange Commission (SEC) renforce l'examen des sociétés concernées. Le 29 juillet, la SEC a ajouté Alibaba à cette liste croissante d'entreprises qui pourraient quitter la plus grande place boursière au monde.