Marchés : 2023, année de retour en grâce des actions ?

(Boursier.com) — La visibilité pour l'année à venir apparaît toujours aussi limitée pour les marchés financiers. Mais après un millésime 2022 qui devrait se conclure par la plus mauvaise performance des places boursières mondiales depuis la crise financière de 2008, la majorité des investisseurs interrogés par 'Bloomberg' misent sur un rebond des actions en 2023.

Selon une enquête informelle menée auprès de 134 gestionnaires de fonds, dont BlackRock, Goldman Sachs Asset Management et Amundi, 71% des répondants s'attendent à ce que les actions augmentent l'an prochain, 19% prévoyant un repli. Chez les optimistes, la réponse moyenne est un retour positif de 10%. Malgré tout, les spécialistes n'écartent clairement pas l'idée d'un nouveau déraillement du marché boursier en raison d'une inflation obstinément élevée ou d'une profonde récession. Ce sont les deux principaux obstacles redoutés pour l'année à venir, cités respectivement par 48% et 45% des participants.

Les actions pourraient également atteindre de nouveaux creux au début de 2023, beaucoup voyant des gains 'biaisés' au second semestre 2022. L'année dernière, une enquête similaire avaient montré qu'un resserrement (trop) agressif des politiques des Banques centrales constituait la plus grande menace pour les actions en 2022.

A l'inverse, de meilleures nouvelles sur le front de l'inflation et de la croissance pourraient être les catalyseurs d'une meilleure performance. Près de 70% des gestionnaires de fonds les citent comme les deux principaux facteurs positifs potentiels. Une réouverture complète de la Chine et un cessez-le-feu en Ukraine sont également logiquement perçus comme d'éventuels 'drivers'.

"Même si nous pourrions être confrontés à une récession et à une baisse des bénéfices, nous en avons déjà escompté une partie en 2022", affirme à l'agence Pia Haak, directeur des investissements chez Swedbank Robur, le plus grand gestionnaire de fonds de Suède. "Nous aurons une meilleure visibilité à partir de 2023 et cela, espérons-le, aidera les marchés". Hideyuki Ishiguro, stratège senior chez Nomura Asset Management, s'attend lui à ce que 2023 soit "l'exact opposé de cette année". Cela est dû en partie aux valorisations, qui ont chuté pour laisser le MSCI ACWI se négocier près de son ratio cours/bénéfice moyen à long terme sur 12 mois.

"Les perspectives à partir de maintenant seront influencées par la probabilité, la profondeur et la longévité de la récession", estime Fabiana Fedeli, directrice des investissements chez M&G. "Il existe encore des poches d'opportunités où les entreprises dotées de fondamentaux solides et capables de résister à la tempête sont vendues en période de panique du marché".

Shoqat Bunglawala, responsable des solutions multi-actifs pour la région EMEA et l'Asie-Pacifique chez Goldman Sachs Asset Management, se montre plus prudent : "une reprise soutenue des actifs à risque n'est pas probable tant que l'inflation ne sera pas plus fermement orientée à la baisse vers l'objectif". Il maintient une allocation d'actifs relativement défensive dans des portefeuilles équilibrés. Ben Powell, directeur de la stratégie investissements dans la zone APAC chez BlackRock Investment Institute, est également plus sur la défensive, affirmant que les actions ne reflètent pas encore pleinement l'impact d'une politique monétaire plus stricte. "Nous avons eu la foudre du resserrement des politiques en 2022 et maintenant le tonnerre suivra - c'est-à-dire les dégâts... Peut-être voyons-nous des signes de ralentissement des exportations et du logement, mais cela deviendra plus clair l'année prochaine et le marché doit évaluer cela un peu plus efficacement".

Au niveau sectoriel, les répondants privilégient généralement les entreprises capables de défendre leurs bénéfices en cas de ralentissement économique. Les payeurs de dividendes, les assurances, les soins de santé et les actions à faible volatilité figurent parmi leurs choix favoris, tandis que certains favorisent les banques et les marchés émergents comme l'Inde, l'Indonésie et le Vietnam. Après avoir été 'massacrées' cette année par la hausse des taux d'intérêt, les actions technologiques américaines pourraient également revenir au premier plan, selon l'enquête. Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu'elles achèteraient sélectivement le secteur.

2023, nouvelle année de galère ou de retour en grâce pour les actions ? Réponse dans un an.