Makheia : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du 21 décembre

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale de la société s'est tenue au siège social de Makheia, sous la présidence d'Edouard Rencker, Président du conseil d'administration. Guillaume Beaumont a été désigné en qualité de secrétaire du bureau.

Le bureau a constaté, au vu des présents, des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires participants représentaient 62,07% des actions formant le capital et ayant le droit de vote et que l'assemblée était donc valablement constituée. Aucune question écrite d'actionnaires n'a été reçue par la société.

L'assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises.

Nouvelle montée au capital de Makheia d'Isatis Capital

A l'issue de l'augmentation de capital réservée réalisée le 22 décembre 2020 et préalablement décidée par l'AGM du 21 décembre 2020, les fonds d'Isatis Capital se sont vus remettre 4.375.000 titres Makheia en contrepartie de l'incorporation d'une tranche additionnelle de leur créance pour un montant de 700.000 euros.

Le nombre de titres Makheia passe désormais à 32.025.058 actions, et Isatis Capital devient le premier actionnaire avec près de 38% du capital.

L'impact de cette opération pour un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'opération entraine une réduction sa participation qui est désormais ramenée à 0,861%.

L'exercice des BSA émis le 29 juillet et toujours en circulation pourra par la suite modifier cette répartition et l'information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social continue d'être publié chaque mois conformément aux articles 223-16 du règlement général de l'AMF et L233-8 II du code de commerce.

Arrivée de deux nouveaux administrateurs au Conseil de Makheia

Edouard Rencker a eu le plaisir d'accueillir à ses côtés au Conseil d'Administration Pierre le Gouvello en tant qu'administrateur indépendant et Jean-Charles Bereyziat en qualité d'administrateur suite à l'adoption des résolutions correspondantes par l'AGM du 21 décembre 2020.

Autre information

L'assemblée a également ratifié le transfert du siège social, désormais situé au 32 rue de Monceau 75008.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est disponible sur le site Internet de la société