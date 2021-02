Magellan Partners rachète Keralia Consulting

Magellan Partners rachète Keralia Consulting









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les dirigeants du groupe Magellan Partners annoncent le rachat de Keralia Consulting, spécialiste de la transformation et de l'optimisation des services des entreprises (IT, Services clients, RH, Finance, Opérations...). Cette opération rentre dans le cadre du plan stratégique de Magellan Partners, leader de la transformation digitale des entreprises au sein de l'Hexagone. En janvier 2021, le groupe Magellan Partners a accueilli CAPZA, acteur de référence de l'investissement privé dans les PME/ETI, comme actionnaire minoritaire pour l'accompagner dans sa stratégie d'acquisitions externes avec une enveloppe d'investissement de 100 ME. C'est la première acquisition liée à mise en oeuvre du plan stratégique 2021 - 2025 de Magellan Partners.

Magellan Partners est un groupe de Conseil en Organisation et Système d'information ancré dans les Technologies et la Data. Fort de plus de 1 240 consultants pour un CA de près de 145 ME en 2021 avec l'acquisition de Keralia Consulting, le Groupe prévoit d'atteindre 350 millions d'euros de CA et 3.000 collaborateurs en 2025 en réalisant une croissance organique de 15% et en menant une stratégie de croissance externe ciblée.

Magellan Partners rachète Keralia Consulting afin de renforcer ses activités de conseil et ses activités IT spécialisées dans l'Entreprise Service Management (ESM), lui permettant ainsi d'étoffer sa gamme d'offres et de services. Fort de 40 consultants pour un CA de 5 ME en 2020, Keralia Consulting s'est spécialisée sur la plateforme ServiceNow, une suite de logiciels leader dans la gestion des services informatiques, RH et clients des entreprises. Cette acquisition est en complète adéquation avec la stratégie du Groupe qui vise à accompagner les entreprises sur tous les aspects de la transformation numérique grâce à la double compétence de ses équipes : expertises métiers et fortes spécialisations sur les technologies leaders du marché. L'acquisition de Keralia Consulting permet à Magellan Partners d'accueillir des équipes expertes, capables de réaliser des projets ServiceNow de grande envergure et d'accompagner les entreprises dans la transformation de leurs services et organisations IT.

Ce projet initié par Magellan Partners conduit ainsi à la création d'un champion français spécialiste de la solution ServiceNow. Il s'agit de la 7ème acquisition de Magellan Partners, la 3ème depuis 2019.

Le croisement d'activités des deux sociétés confère désormais à Magellan Partners une position de spécialiste du marché ServiceNow en France. Le Groupe change le nom de la société en Yunit et affirme donc, via le rapprochement de ces deux entités, son ambition de devenir un acteur majeur dans le conseil et l'intégration de technologies ESM en France...