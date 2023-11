MaaT Pharma annonce la présentation de deux posters pour MaaT013 et MaaT033 lors de la prochaine conférence de l'ASH

(Boursier.com) — MaaT Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui que des résultats étendus portant sur 111 patients atteints d'aGvH dans le cadre du programme EAP (30 patients en plus inclus dans le programme en comparaison de l'année précédente) pour MaaT013 et le design de l'essai de Phase 2b évaluant MaaT033 dédié à améliorer la survie globale des patients ayant reçu une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (allo-GCSH) ont été sélectionnés pour une présentation de posters à la 65ème rencontre annuelle de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra du 9 au 12 décembre 2023 à San Diego, Californie, Etats-Unis.

C'est la septième année consécutive que les données et activités cliniques de la société sont sélectionnées pour être présentées à la rencontre annuelle de l'ASH, événement mondial de référence dans le domaine de l'hématologie maligne et non maligne, démontrant l'intérêt continu de la part des cliniciens pour les approches de modulation du microbiote dans le domaine de l'hémato-oncologie.

Conformément à la politique d'embargo de la conférence, MaaT Pharma détaillera les résultats présentés par le biais d'un communiqué de presse le lundi 11 décembre 2023. La Société organisera également un webcast dédié aux investisseurs le lundi 18 décembre 2023 à 18h00 CET (plus d'informations à venir prochainement).

Les résultats de l'EAP incluent les données de 111 patients atteints d'aGvH cortico-dépendante ou cortico-résistante, traités avec MaaT013 après avoir précédemment reçu sans succès 1 à 6 lignes de traitement. MaaT013 est actuellement évalué dans le cadre d'un essai pivot de Phase 3, ouvert à un seul bras en Europe (n=75) chez des patients atteints d'aGvH gastrointestinale résistante aux corticostéroïdes et au traitement par ruxolitinib.

La société a annoncé, en octobre 2023, les conclusions positives du DSMB, pour cet essai de Phase 3, incluant un rapport bénéfice-risque favorable, avec un bon profil de sécurité et des résultats préliminaires d'efficacité positifs. À ce jour, MaaT013 a été administré en toute sécurité à plus de 170 patients en Europe dans le cadre d'essais cliniques et du programme EAP.

La société réalise une mise à jour pour MaaT033, une gélule orale de thérapie adjuvante microbiote à écosystème, et partagera le design de l'essai de Phase 2b, la plus grande étude randomisée à bras contrôle pour une thérapie microbiote en hématologie à ce jour, avec le recrutement de 387 patients, évaluant l'efficacité de MaaT033 pour améliorer la survie globale des patients recevant une allo-GSCH.