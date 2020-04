Lysogene disposait d'une trésorerie de 26,5 millions d'euros au 31/12

(Boursier.com) — Lysogene a réalisé un chiffre d'affaires de 13,37 millions d'euros en 2019, provenant de la reconnaissance des paiements d'étape de Sarepta conformément aux normes comptables IFRS. Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 3,28 millions d'euros en 2019 contre 2,35 millions d'euros en 2018, reflétant l'augmentation du remboursement au titre du Crédit Impôt Recherche.

Les frais de recherche et développement s'élèvent à 17,62 millions d'euros comparés à 10,71 millions d'euros l'année antérieure, principalement liés à la finalisation des études pré-cliniques et au coût de production des lots cliniques en vue du lancement de l'essai clinique avec LYS-GM101 prévu en 2020, et, dans une moindre mesure, à une provision pour risques et charges enregistrée au titre de l'exercice.

Les frais d'administration et commerciaux s'élèvent à 4,11 millions d'euros en 2019 contre 6,19 millions d'euros en 2018. Ce poste comprend notamment les honoraires liés aux prestations de tiers concernant les aspects juridique, comptable, communication et financement, et les frais de location des locaux du siège de la Société. La baisse de ces frais par rapport à 2018 s'explique principalement par le non renouvellement des missions de conseil exceptionnelles qui avaient été engagées au 3ème trimestre 2018 dans le cadre de la conclusion de l'accord de collaboration et de licence avec Sarepta.

Le résultat financier s'élève à 0,8 million d'euros en 2019 contre 0,07 million d'euros en 2018, résultant des intérêts sur les comptes à terme en USD et des gains nets de change latents sur le compte courant et les comptes à terme en USD.

La perte nette de la période s'élève à 4,28 millions d'euros, par rapport à 10,93 millions d'euros en 2018, en diminution grâce à l'accélération de la reconnaissance du chiffre d'affaires Sarepta, malgré une augmentation des frais de recherche et développement due à la préparation de l'essai clinique avec le LYS-GM101.

Au 31 décembre 2019, la société disposait d'une trésorerie de 26,5 millions d'euros. La Société a également procédé à une augmentation de capital pour un montant de 7,7 millions d'euros en mars 2020, ce qui lui assure une visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2021.

Impacts de la pandémie de Covid19 sur les activités de la société

En décembre 2019, une nouvelle souche de coronavirus (SRAS CoV-2) à l'origine de la maladie dénommée COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) est apparue en Chine avant de se propager dans de très nombreux pays du monde, dont la France, où est localisée la société Lysogène.

Depuis le début de la crise sanitaire, Lysogène a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses employés, de ses patients et assurer la continuité de ses recherches et de son essai clinique en cours. Dans le cadre de ces mesures préventives et conformément aux directives en vigueur en France, Lysogène a instauré une politique de télétravail pour l'ensemble de ses salariés, et a privilégié le recours aux réunions virtuelles par téléconférence.

Animée par une politique constante d'anticipation de ses besoins financiers, Lysogène a levé 7,7 millions d'euros lors d'une opération d'augmentation de capital en mars 2020, lui assurant une visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2021.

Du point de vue du stock de produits, Lysogène possède suffisamment de produit LYS-SAF302 pour terminer son étude clinique de phase 2/3.

La Société considère, à ce jour, que cette crise sanitaire ne devrait pas entraîner de retard sur l'achèvement du recrutement des patients pour son étude de phase 2/3 avec LYS SAF302 anticipé avant la fin du premier semestre 2020, sachant que 19 patients sur un total de 20 ont déjà été traités.

La pandémie a un impact sur les délais d'approbation des Agences Réglementaires pour débuter de nouveaux essais cliniques. En conséquence, la Société estime que l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires au démarrage de son essai clinique avec LYS-GM101 pourrait être retardée.

La Société travaille en étroite collaboration avec les autorités réglementaires, les Investigateurs et les associations de patients pour minimiser les impacts potentiels.