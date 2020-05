Luxe : Neiman Marcus se déclare en faillite aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Neiman Marcus passe par la case faillite. Criblée de dettes et frappée de plein fouet par la pandémie de coronavirus, la chaîne américaine de magasins de luxe s'est placée sous la protection du chapitre 11 de de la loi américaine sur les faillites. Le détaillant basé à Dallas avait été racheté en 2013 par Ares Management LLC et le 'Canada Pension Plan Investment' pour 6 milliards de dollars. La société a été contrainte de licencier près de 14.000 salariés et de fermer ses 43 magasins. Neiman Marcus est la première grande chaîne américaine à mettre les clefs sous la porte depuis le début de la crise du Covid-19. Mais d'autres pourraient suivre rapidement à l'image de J.C.Penney.