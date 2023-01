Luxe : Hermes International et Burberry au sommet avant les résultats de LVMH

(Boursier.com) — Les investisseurs auront les yeux rivés sur LVMH ce soir avec la publication du numéro un mondial du luxe. Un test pour les opérateurs qui font le pari que les grands groupes européens du secteur succéderont aux grandes valeurs de la tech américaine en tant que nouvelles stars des marchés actions. En attendant, quelques jours après LVMH, Hermes International et Burberry viennent de toucher un plus haut historique en bourse. Le sellier gagne actuellement 2,2% à 1.694 euros à Paris et porte son avance depuis le premier janvier à 17%.

L'optimisme envers le secteur est nourri par les espoirs de retour à la normale en Asie, et notamment en Chine, après le virage à 180 degrés de Pékin dans sa lutte contre la pandémie de coronavirus. "Il y a une énorme demande refoulée liée à la réouverture en Chine", affirme à 'Bloomberg' Kasper Elmgreen, responsable actions chez Amundi. "Tout ce qui est 'face-to-face', qui est lié aux loisirs, va recevoir un énorme coup de pouce".

S'il faudra patienter jusqu'au mois prochain pour connaître la teneur des comptes annuels de Kering et Hermes, les commentaires du leader LVMH sur les ventes autour du Nouvel An chinois seront particulièrement scrutés. Ashley Wallace, analyste chez Bank of America, prévoit une croissance mondiale des revenus de 9% pour l'industrie du luxe en 2023, la Chine en représentant plus de la moitié. Elle voit le bénéfice par action augmenter de 14%, une prévision qui se compare favorablement au reste du marché.

Axelle Pinon, membre du comité d'investissement de Carmignac, note pour sa part que le fort pouvoir de fixation des prix des entreprises de luxe soutiendra la croissance des chiffres d'affaires en 2023. Elle cite des entreprises comme Hermès qui ont déjà augmenté leurs prix sur toute leur gamme de produits. "La reprise du consommateur chinois, tirée par l'important excès d'épargne des ménages, devrait profiter aux ventes en Chine continentale et dans le reste du monde".

Alors que LVMH est devenu le premier groupe de luxe européen à franchir la barre des 400 milliards d'euros de valeur boursière la semaine dernière et que la plupart des acteurs de l'industrie se négocient sur des valorisations élevées et supérieures à leur moyenne sur 10 ans, les observateurs notent que les multiples ne sont pas aussi tendus qu'il y a deux ans. L'indice 'MSCI Europe Apparel and Luxury Goods' se négocie ainsi environ 26 fois les bénéfices prévisionnels, soit environ 24% en dessous de ses sommets de 2020 et 2021.

Et comme l'explique l'analyste d'UBS, Zuzanna Pusz, le retour du tourisme chinois n'est pas encore pris en compte dans les estimations du marché. Selon elle, les consommateurs du pays représentaient 17% des ventes de l'industrie en 2022 contre 33% en 2019. Une forte reprise chinoise pourrait ainsi entraîner une amélioration de plus de 20% des bpa du secteur cette année, Swatch, Kering, Richemont et Burberry étant susceptibles d'en profiter le plus.