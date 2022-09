Luxe : Connaissez-vous le "Chanel Culture Fund" ?

(Boursier.com) — Le "CHANEL Culture Fund" est un programme international d'initiatives et de partenariats destiné à soutenir des artistes innovants qui développent de nouvelles idées et de nouveaux modèles au sein de la société.

"Le Fonds a pour objectif de favoriser la pluralité des voix, tout en apportant un éclairage de premier plan à des personnalités issues des quatre coins du monde et qui changent la donne au sein de la société, à une époque où les arts offrent une source d'inspiration essentielle et font émerger de nouvelles perspectives sur notre manière de voir le monde" explique le groupe de luxe.

Les partenariats du CHANEL Culture Fund

En vue de poursuivre et d'enrichir sa longue tradition de mécénat culturel, Chanel noue également une série de partenariats de long terme avec des institutions culturelles de premier plan pour créer de nouveaux programmes qui soutiendront des formes d'expression et de pensée innovantes dans les champs culturels et créatifs...

Ces projets s'attacheront à mettre en lumière des récits pluriels, à favoriser les pratiques interdisciplinaires et à contribuer à la diffusion d'idées novatrices bénéfiques à la culture et à la société :

THE NATIONAL PORTRAIT GALLERY "REFRAMING THE NARRATIVE" (LONDRES) :

Nomination d'une nouvelle équipe, dirigée par la curatrice Flavia Frigeri chargée d'analyser et d'améliorer la visibilité des femmes dans la Collection et dans les accrochages de la Galerie, en vue de la réouverture prévue en 2023 à la suite d'un vaste plan de travaux de réorganisation du lieu - le plus ambitieux engagés depuis son ouverture en 1896.

THE UNDERGROUND MUSEUM (LOS ANGELES) :

Le prix Noah Davis consiste en trois nouvelles bourses accordées à des curateurs et des curatrices particulièrement innovants dans leur pratique curatoriale et dans leur approche des questions de l'accès à la culture.

LE CENTRE POMPIDOU (PARIS) :

Une initiative qui s'étendra sur plusieurs années et permettra à des designers, artistes et scientifiques de nouer des collaborations en vue d'explorer et créer les écologies urbaines des communautés et des villes de demain...

POWER STATION OF ART (SHANGHAI) :

The New Culture Producers Programme, pour présenter les nouvelles idées et les mouvements émergents dans l'artisanat et l'architecture en Chine continentale.

Au cours des deux prochaines années, le programme lancera un appel à candidature aux créateurs, quelle que soit leur discipline, afin qu'ils proposent une exposition collective mettant en lumière les nouvelles forces créatives les plus convaincantes, qui se traduira par une expérience inspirante, accessible au public...

Le CHANEL Next Prize offre un financement de 100.000 euros !

Dans le cadre du Fonds, Chanel a lancé le CHANEL Next Prize, un financement de 100.000 euros attribué à 10 artistes qui redéfinissent radicalement les champs artistiques dans lesquels ils exercent leurs pratiques - musique, danse, performance et arts visuels.

Ouvert aux artistes de tous genres, tous âges et toutes nationalités, ce prix offrira un soutien financier dans la réalisation de projets novateurs. Il donnera aussi accès à un programme de mentorat ainsi qu'à des opportunités de mise en relation dans les milieux culturels. Un comité de sélection international nommera et présélectionnera les premiers lauréats...

Pour en savoir plus sur le secteur du luxe avec eToro