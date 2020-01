LumApps lève 70 M$ dans le cadre d'une Série C menée par Goldman Sachs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LumApps, l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication interne basées sur le cloud (SaaS), annonce aujourd'hui une levée de fonds de série C de 70 millions de dollars, portant le montant total levé par la société à environ 100 millions de dollars.

Cette levée menée par Goldman Sachs Growth accompagné de Bpifrance, via son fonds Large Venture, associe également Idinvest Partners, investisseur historique, Iris Capital et Famille C (Courtin-Clarins).

LumApps est un intranet social et collaboratif conçu pour connecter, informer et engager les salariés. Cet espace de travail digitalisé innovant permet aux entreprises de briser les silos et d'homogénéiser la communication interne ainsi que l'espace de travail collaboratif. Grâce à sa solution collaborative, les échanges entre employés se font de manière intuitive et rapide...