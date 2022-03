(Boursier.com) — Luko , leader de la néo-assurance en Europe, annonce l'acquisition d'Unkle, première startup sur le marché des loyers impayés. Cette opération intervient deux mois seulement après l'acquisition par Luko de l'insurtech allemande Coya, et renforce sa position de no1 en Europe avec plus de 300.000 assurés, 3 ans après son lancement en 2018. Cette alliance va permettre aux deux entreprises d'accélérer leur développement et de proposer de nouveaux services à leurs clients et partenaires.

Unkle se porte garant du locataire pour consolider son dossier et l'aider à trouver un logement ; la startup aide également les propriétaires à choisir sereinement leurs locataires avec la première assurance loyers impayés digitale du marché. Avec cette nouvelle acquisition, Luko accélère son développement dans le secteur de l'assurance et des services aux foyers.

Ce rapprochement répond à une double ambition pour le Groupe Luko :

-Intégrer une nouvelle offre d'assurance et enrichir son écosystème de services afin d'accompagner les clients dans l'accès à un logement et dans la gestion locative d'un bien

-Accélérer la croissance de Luko en développant de nouveaux canaux de distribution via les professionnels du secteur immobilier.