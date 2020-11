Lufthansa lance le premier essai de tests rapides antigéniques du Covid 19

Lufthansa lance le premier essai de tests rapides antigéniques du Covid 19









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 12 novembre, Lufthansa commencera les premières séries de tests rapides complets de l'antigène Covid-19 sur certaines liaisons entre Munich et Hambourg. En étroite collaboration avec les aéroports de Munich et de Hambourg ainsi qu'avec les sociétés de biotechnologie Centogene et le centre de soins médicaux du groupe Medicover, MVZ Martinsried, la compagnie aérienne offrira ainsi à ses clients la possibilité de se faire tester gratuitement pour le Covid-19 avant le départ sur deux vols quotidiens.

Les passagers qui ne souhaitent pas se faire tester seront transférés sur un autre vol sans frais supplémentaires...

Le premier vol test avec des passagers testés 100% négatifs est le LH2058, qui quitte Munich pour Hambourg à 9h10. Le deuxième vol quotidien sur lequel tous les passagers sont testés est le LH2059 de Hambourg à Munich.

Une fois le test terminé, les clients reçoivent leurs résultats dans un délai de 30 à 60 minutes. Ce n'est que si le résultat est négatif que la carte d'embarquement est activée et que l'accès à la porte d'embarquement est accordé. Les passagers peuvent également présenter un test PCR négatif au plus tard 48 heures avant le départ.

Lufthansa prend en charge la procédure complète de test rapide. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour le passager. Il lui suffit de s'inscrire à l'avance et de prévoir un peu plus de temps avant le départ.

"Avec notre stratégie de test, nous poursuivons l'objectif d'utiliser les données obtenues pour récolter des informations importantes sur l'utilisation des tests rapides. La réussite des tests sur des vols peut être la clé de la redynamisation du trafic aérien international", déclare Christina Foerster, membre du conseil d'administration du Lufthansa Group pour la responsabilité des clients, des technologies de l'information et des entreprises.